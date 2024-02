Ucraina: Pellegrini (M5S), 'Meloni venga in Aula a spiegare accordo firmato a Kiev'

Roma, 28 feb. – (Adnkronos) – "Questo governo ha scelto di continuare a oltranza un aiuto esclusivamente bellico all'Ucraina rinunciano ancora una volta a dare un aiuto negoziale. Avete propinato al parlamento un accordo a scatola chiusa. Il parlamento è stato messo di fronte al fatto compiuto senza poter incidere su quell'accordo. Pretendiamo che al più presto la presidente Meloni venga in Aula a spiegarci contenuti e obiettivi politici di quell'accordo predisposto a palazzo Chigi dal suo consigliere diplomatico e non alla Farnesina". Così Marco Pellegrini (M5S), in Aula in occasione del question time al ministro Guido Crosetto, oggi a Montecitorio, in merito all'accordo di cooperazione Italia-Ucraina firmato a Kiev il 24 febbraio.