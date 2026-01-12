Home > Flash news > **Venezuela: Mattarella chiama madre Trentini, condividiamo felicità**

**Venezuela: Mattarella chiama madre Trentini, condividiamo felicità**

Roma, 12 gen (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato la madre di Alberto Trentini per dirle che, dopo aver condiviso la sofferenza e l’attesa sua e di suo marito, condividiamo tutti la loro felicità. Lo si apprende dal Quirinale.