Alimenti: Farzati: "Progetto Ia per tutela mozzarella Dop modello innovazione in settore caseario"

Roma, 9 apr. (Adnkronos/Labitalia) – “Il progetto è un modello di innovazione nel settore caseario, perché riesce ad offrire una soluzione concreta per garantire la trasparenza e la tracciabilità degli incarti e combattere la contraffazione. Attraverso l’impiego di tecnologie avanzate, questa iniziativa non solo tutela uno dei prodotti più rappresentativi dell’eccellenza italiana, ma stabilisce anche nuovi standard per l’intero settore agroalimentare”. Lo ha spiegato Giorgio Ciardella, Cto di Farzati, la società che ha messo a punto il progetto realizzato dal Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, che utilizza sull’intelligenza artificiale come strumento innovativo per la tutela di un prodotto Dop, presentato a Roma, nella sala Cavour del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

Il progetto ha previsto la creazione di un 'BigData di autenticità', inserendo nel sistema i dati di tutti gli incarti in commercio. Quindi si è proceduto all'addestramento di 'Nina' (questo il nome della 'guardia virtuale'), sulla base di algoritmi basati su immagini, testi, regole stilistiche e di conformità, e al rilascio di modelli per il supporto alla decisione. Questo ha consentito l'applicazione in Qualità e Conformità (algoritmo per controllo del processo autorizzativo) e l'applicazione in Vigilanza, con la verifica di fenomeni lesivi sul web o da segnalazioni e il supporto alle attività ispettive.