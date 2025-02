Almasri: Magi, 'fascicolo Cpi scontato, vittimismo meloniano terracqueo'

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “L’apertura di un fascicolo per verificare se la liberazione e il rimpatrio di Almasri da parte del governo italiano rappresentino un ostacolo all’amministrazione della Giustizia, a seguito della segnalazione di un cittadino rifugiato, è del tutto scontata ed è prevista dal trattato istitutivo della Cpi. La levata di scudi della maggioranza e dei ministri è invece il solito vittimismo meloniano, che stavolta supera i confini nazionali e si estende in tutto il globo terraqueo. Tajani che, come ripicca, dice che va indagata la Cpi, è il punto più basso di una destra che scimmiotta Trump e che allontana sempre di più il nostro Paese dalla cultura del diritto internazionale che l’Italia ha contribuito a costruire. Il trattato istitutivo della Cpi è stato firmato, non a caso, a Roma e non a Mar-a-Lago". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.