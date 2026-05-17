Wanda Fisher candidata a Ballando con le Stelle: dagli equivoci con Madonna al rapporto con Barbara d'Urso

Wanda Fisher confessa il sogno di approdare a Ballando con le Stelle e ricorda quando il pubblico l'ha scambiata per Madonna e Ivana Spagna

Wanda Fisher è tornata a farsi notare sui media dopo le apparizioni nei salotti televisivi e ora esprime un chiaro desiderio: partecipare a Ballando con le Stelle. Grazie a ospitate e interviste la cantante ha riconquistato visibilità, ma la sua presenza in video si è ridotta con la fine di certe trasmissioni, lasciando spazio a nuove ambizioni. Nel raccontare il suo percorso ha sottolineato che per lei la televisione non è solo vetrina ma anche un’opportunità di crescita, e ha spiegato perché il ballo rappresenterebbe non solo spettacolo ma un vero percorso artistico da intraprendere.

La sua immagine pubblica è stata alimentata da momenti di forte impatto mediatico ma anche da malintesi: in più occasioni è stata scambiata per altre artiste, una circostanza che ha suscitato reazioni contrastanti. Pur riconoscendo l’effetto positivo della notorietà, Wanda non nasconde la delusione per certi comportamenti post-televisivi: quando la macchina dello spettacolo rallenta, cambiano anche i rapporti personali.

Ha raccontato di aver cercato alcuni volti noti, tra cui Barbara d’Urso, in momenti delicati con chiamate e messaggi, trovando però un silenzio che ha pesato emotivamente.

Il sogno di Ballando e le motivazioni dietro la scelta

Partecipare a Ballando con le Stelle per Wanda non sarebbe solo un ritorno in tv ma la possibilità di dimostrare una parte diversa del suo talento: la danza come strumento espressivo e percorso di trasformazione artistica.

Ha ribadito che, oltre allo spettacolo, conta il lavoro sul corpo, sull’interpretazione e sulla disciplina, elementi che arricchiscono l’artista oltre la semplice immagine pubblica. La cantante ha anche dichiarato di aver valutato in passato altri format come L’Isola dei Famosi, confermando la sua naturale inclinazione verso i reality e i programmi che mettono alla prova la personalità.

Perché sarebbe adatta ai talent e ai reality

Chi la conosce la descrive come un vero animale da reality: istintiva, scenica e capace di catturare l’attenzione. Questo mix di spontaneità e mestiere rende l’idea che Wanda possa offrire contenuti autentici e coinvolgenti in un contesto competitivo come quello del ballo televisivo. Il suo passato da interprete la dota di consapevolezza vocale e comunicativa, mentre la voglia di mettersi in gioco la spinge verso esperienze che richiedono resistenza fisica e presenza scenica, due qualità spesso decisive per conquistare il pubblico e i giudici.

Equivoci pubblici: l’episodio alla camera ardente e lo scambio con Ivana Spagna

Tra le situazioni più delicate raccontate da Wanda c’è l’equivoco verificatosi alla camera ardente di Ornella Vanoni, dove alcune riprese l’hanno erroneamente identificata come Ivana Spagna. Lei stessa ha precisato ripetutamente la propria identità, spiegando di essere presente per rendere omaggio in modo sincero e personale. A ferirla è stato soprattutto il sospetto che la sua presenza potesse essere interpretata come una mossa pubblicitaria: in un frangente segnato dal dolore, la cantante ha dovuto anche gestire il peso di una figuraccia mediatica che non aveva cercato.

Come sono nate le confusioni

Secondo Wanda, gli scambi d’identità nascono dalla sovrapposizione di volti noti nel circuito dello spettacolo e dalla fretta dei media di assegnare etichette. Ha sottolineato come basti un’inquadratura o una voce dal pubblico per scatenare interpretazioni affrettate: quel giorno alla camera ardente, nonostante le correzioni, la percezione esterna ha prevalso sull’intenzione personale. Questa dinamica ha alimentato in lei la consapevolezza che l’immagine pubblica può essere fragile e soggetta a malintesi, specie quando le emozioni sono in primo piano.

Lo scambio con Madonna e le reazioni ironiche

Un altro episodio raccontato dalla cantante riguarda un’esibizione a Milano durante la quale, mentre intonava un pezzo noto, il pubblico ha iniziato a gridare Madonna. Wanda ha preso la cosa con spirito, commentando che essere scambiata per una superstar internazionale non è poi così male, e aggiungendo in tono giocoso che lei interpreta brani iconici con la propria cifra: ha rivendicato di cantare La Bambola con un’identità personale, sottolineando l’importanza della voce rispetto al semplice riconoscimento del personaggio. L’episodio ha offerto a lei l’occasione per usare l’ironia come scudo e come modo per riaffermare la propria unicità.

Prospettive future e appelli del pubblico

Oggi Wanda continua a sperare in opportunità che la mettano in gioco, da Ballando con le Stelle a eventuali altri format che possano raccontare il suo lato più autentico. Il rapporto con i grandi protagonisti televisivi resta al centro delle conversazioni, così come le reazioni dei fan che chiedono ai programmi di offrire a volti come il suo nuove chance. Non manca chi, tra i sostenitori, lancia appelli ai direttori di casting e a conduttrici come Ilary Blasi per darle visibilità: in ogni caso, la sua storia dimostra che dietro gli equivoci mediatici c’è la voglia sincera di continuare a lavorare e a raccontarsi senza filtri.