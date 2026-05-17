GF Vip, eliminata Francesca Manzini al televoto flash: "Sono felice perché n...

GF Vip, eliminata Francesca Manzini al televoto flash: "Sono felice perché n...

La semifinale del GF Vip ha portato con sé un’eliminazione inaspettata che ha acceso il dibattito tra pubblico e fan del programma. A un passo dalla finale, Francesca Manzini ha dovuto abbandonare la Casa dopo un televoto decisivo che ha ribaltato tutto.

Semifinale del GF Vip e verdetto del televoto flash

La semifinale del Grande Fratello Vip, trasmessa venerdì 15 maggio su Canale 5, ha segnato uno dei momenti più sorprendenti dell’intera stagione.

A pochi giorni dalla puntata conclusiva, fissata per martedì 19 maggio, Francesca Manzini ha dovuto lasciare la Casa, interrompendo così il suo percorso a un passo dalla finale.

L’esito è arrivato attraverso un televoto flash decisivo che l’ha vista contrapposta ad Adriana Volpe: quest’ultima è riuscita a ottenere il pass per diventare la quinta finalista, mentre per la comica e imitatrice si è chiusa definitivamente l’esperienza nel reality.

Una scelta che ha diviso il pubblico, soprattutto considerando il ruolo centrale che Francesca aveva ricoperto nel programma tra discussioni, momenti ironici, confronti accesi e confessioni personali.

Nel corso delle settimane, infatti, la Manzini era stata tra le concorrenti più esposte: apprezzata da una parte degli spettatori per la sua spontaneità e la capacità di mettersi in gioco, dall’altra criticata da alcuni inquilini, che le attribuivano atteggiamenti di vittimismo ed eccessivo protagonismo.

GF Vip, lo sfogo di Francesca Manzini dopo l’eliminazione: le prime parole

Subito dopo l’eliminazione, Francesca Manzini ha commentato a caldo la sua uscita con parole dirette e senza filtri, lasciando trasparire sollievo e consapevolezza: “Sono stata eliminata ma io sono felice perché non reggevo più. Soprattutto perché difendersi sempre vuol dire anche un po’ giustificarsi e io non mi devo devo giustificare di niente e non mi devo neanche spiegare”.

Successivamente ha rivendicato con orgoglio l’esperienza vissuta all’interno del reality, sottolineando il valore del suo percorso: “Sono esistita, ci sono stata e sono felice di aver fatto un ottimo lavoro per quanto mi riguarda. Grazie Grande Fratello Vip”.

Le sue dichiarazioni confermano quanto il cammino nella Casa sia stato intenso e affrontato in modo autentico. Tra consensi e critiche, Francesca è comunque riuscita a lasciare un’impronta evidente, diventando uno dei volti più riconoscibili di questa edizione.