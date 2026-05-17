Massiccio attacco di oltre 500 droni su Mosca e dintorni: bilancio e reazioni

Massiccio attacco di oltre 500 droni su Mosca e dintorni: bilancio e reazioni

Un vasto bombardamento di droni ha colpito la regione di Mosca: tre vittime, numerosi danni e un incremento delle operazioni di difesa aerea che segnano una nuova escalation

Nella notte si è verificata una vasta operazione con oltre 500 droni lanciati contro obiettivi in Russia, con la regione di Mosca tra le più colpite. Secondo il Ministero della Difesa russo, le forze di difesa aerea hanno intercettato 556 dispositivi su oltre una dozzina di regioni, inclusi il territorio annesso della Crimea e le aree marittime del Mar Nero e del Mar d’Azov.

L’evento è stato descritto come una delle più imponenti ondate di attacchi con veicoli a pilotaggio remoto dall’inizio del conflitto.

L’attacco ha provocato vittime e danni infrastrutturali: le autorità locali hanno confermato la morte di tre persone nella regione di Mosca, mentre nella capitale sono stati segnalati feriti e caduta di frammenti su edifici residenziali e siti industriali.

Questa escalation è avvenuta pochi giorni dopo raid russi su Kiev che, secondo le autorità ucraine, avevano causato decine di vittime e numerosi feriti.

Impatto umano e danni materiali

Le fonti regionali riportano che una donna è deceduta dopo che un UAV ha colpito una casa privata a Khimki; inoltre due uomini sono morti nella città di Mytishchi per il crollo di strutture dovuto alla caduta di detriti.

Il governatore della regione di Mosca ha annunciato che ci sono anche persone rimaste sepolte sotto le macerie e alcuni feriti curati in ospedale. Nella capitale, il sindaco ha confermato almeno dodici feriti e danni minori in diverse aree dove i frammenti hanno colpito palazzi e cantieri.

Effetti su infrastrutture critiche

Tra gli obiettivi colpiti ci sono aree vicino a raffinerie e siti energetici: per ora, secondo le autorità cittadine, la produzione in alcuni impianti non è stata interrotta, ma alcuni cantieri e tre edifici residenziali hanno subito danni. Frammenti sono ricaduti anche nei pressi dell’aeroporto di Sheremetyevo senza causare danni rilevanti alle attività di volo. Questi episodi evidenziano la vulnerabilità delle infrastrutture civili quando vengono impiegati numerosi droni in attacchi sincronizzati.

Capacità di intercettazione e risposta militare

Le autorità russe hanno dichiarato di aver intercettato 556 droni in 14 regioni, una cifra notevolmente più alta rispetto alle ondate di poche decine di dispositivi registrate in passato. Allo stesso tempo, Kiev ha reso noto di aver neutralizzato la maggior parte dei 287 droni lanciati dalla Russia nello stesso periodo, affermando di aver abbattuto 279 velivoli. Questi numeri mostrano come entrambi gli schieramenti stiano ormai impiegando con regolarità meccanismi di swarm e sistemi aerei senza pilota per colpire obiettivi strategici oltre le linee del fronte.

Tecniche e implicazioni operative

L’impiego simultaneo di centinaia di droni rappresenta una sfida per le contromisure tradizionali: le difese devono gestire saturazione di bersagli e frammentazione informativa. L’uso di attacchi su larga scala con piccoli UAV aumenta la probabilità che alcuni dispositivi raggiungano l’obiettivo, anche se molti vengono distrutti. Questo cambio di paradigma incrementa i rischi per le aree urbane lontane dal fronte, come dimostra la frequenza crescente di interventi sulla cintura metropolitana di Mosca, a centinaia di chilometri dal confine ucraino.

Contesto politico e scenari futuri

L’ondata di droni arriva in un periodo di stallo diplomatico: i negoziati tra Mosca e Kiev non hanno fatto progressi significativi, con entrambe le parti che mantengono posizioni rigide su questioni territoriali. In risposta ai raid russi su Kiev, il presidente ucraino ha giustificato le operazioni contro siti militari ed energetici in territorio nemico come una misura di ritorsione necessaria, definendole entiremente giustificate. Mentre gli interlocutori internazionali cercano di spingere per una de-escalation, eventi come questo mostrano come il conflitto continui a evolversi su più fronti.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se si assisterà a un’escalation ulteriore con attacchi sempre più profondi o a un ritorno a modalità di confronto più contenute. Nel frattempo, la popolazione civile nelle regioni esposte deve fare i conti con l’incertezza quotidiana, mentre le autorità potenziano le misure di tutela e la vigilanza sulle infrastrutture critiche.