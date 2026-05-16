Colpito a Gaza il comandante di Al-Qassam: le autorità israeliane riferiscono dell'operazione

Un’operazione aerea condotta dall’aviazione israeliana ha preso di mira un esponente di vertice di Hamas nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalle autorità di Tel Aviv. Il premier Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno emesso una nota congiunta in cui dichiarano di aver ordinato il raid contro Izz al-Din Haddad, indicato come comandante delle brigate Al-Qassam.

Fonti palestinesi riferiscono che il colpo ha raggiunto un edificio residenziale nel quartiere di Rimal, a Gaza City, mentre un funzionario della sicurezza citato dai media israeliani parla di prime indicazioni sulla natura letale dell’attacco.

La notizia, ancora parzialmente frammentata, mette in luce la strategia di Israele nell’affrontare figure di vertice ritenute responsabili di attacchi contro civili e militari.

Le informazioni ufficiali insistono sul fatto che si sia trattato di un’azione mirata contro una leadership militare ritenuta centrale nelle operazioni contro Israele, mentre i rapporti locali sottolineano l’impatto sulla struttura colpita e sugli abitanti della zona.

Cosa è stato annunciato dalle autorità israeliane

Nella dichiarazione congiunta, il premier e il ministro hanno specificato che l’obiettivo era il comandante dell’ala militare di Hamas, definendolo uno degli artefici del massacro del 7 ottobre.

I messaggi ufficiali affermano che l’operazione è stata decisa come risposta a responsabilità attribuite a Haddad, tra cui l’omicidio, il rapimento e il ferimento di civili e soldati. Il linguaggio usato dalle autorità sottolinea la volontà di applicare una politica di sicurezza basata sulla neutralizzazione preventiva delle minacce, affidando l’esecuzione all’IDF e allo Shin Bet.

Dettagli sul luogo e sulla dinamica dell’attacco

I resoconti palestinesi indicano che il raid ha colpito un palazzo residenziale nel quartiere di Rimal, a Gaza City, segnalando danni alla struttura e possibili vittime civili. Dall’altra parte, un alto funzionario israeliano, citato da un media locale, ha parlato di prime indicazioni che il leader potrebbe essere stato ucciso, sottolineando però che la conferma definitiva richiede ulteriori verifiche. La presenza di obiettivi di alto profilo in aree urbane solleva questioni sul rischio per la popolazione civile e sulla necessità di verifica indipendente.

Accuse rivolte a Haddad e motivazioni dell’operazione

Netanyahu e Katz hanno motivato l’operazione con accuse precise: secondo la nota congiunta, Haddad sarebbe stato responsabile di una serie di azioni contro israeliani, inclusi omicidi, sequestri e ferimenti di massa. Viene inoltre contestata la sua opposizione a un accordo di disarmo promosso dall’amministrazione del presidente statunitense Trump, che secondo le autorità avrebbe dovuto portare allo smantellamento delle armi di Hamas e alla smilitarizzazione della Striscia di Gaza. Le parole delle autorità evidenziano la logica deterrente dell’azione, definita come parte di una politica di neutralizzazione preventiva.

Il messaggio strategico rivolto ai gruppi armati

Nel comunicato si legge un monito chiaro: lo Stato di Israele non intende limitarsi a contenere le minacce, ma agirà per eliminarle quando ritenuto necessario. La frase utilizzata dalle autorità descrive l’operazione come un avvertimento rivolto a chiunque tenti di togliere vite israeliane: un messaggio che combina responsabilità diretta dell’attacco con l’intento di aumentare il costo delle azioni ostili. Questo approccio si inserisce in una più ampia strategia di sicurezza che coinvolge strumenti militari e di intelligence come l’IDF e lo Shin Bet.

Implicazioni e possibili sviluppi

L’azione potrebbe avere ripercussioni sul terreno politico e militare nella Striscia di Gaza e oltre. Se confermata la morte del comandante, si potrebbero verificare reazioni da parte di Hamas e alleati, con possibili escalation di scontri. Allo stesso tempo, la natura dell’attacco e l’uso di un edificio residenziale come bersaglio sollevano interrogativi sul destino dei civili e sulla necessità di accertamenti indipendenti. La situazione resta fluida: le autorità israeliane mantengono una narrazione incentrata sulla sicurezza e sulla responsabilità di Haddad, mentre fonti locali e internazionali cercano conferme e dettagli aggiuntivi.