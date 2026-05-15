Eurovision, chi sono i 25 finalisti di stasera: l'ordine di uscita e quando canta Sal Da Vinci

Eurovision, chi sono i 25 finalisti di stasera: l'ordine di uscita e quando c...

Eurovision, chi sono i 25 finalisti di stasera: l'ordine di uscita e quando c...

(Adnkronos) - Questa sera, sabato 16 maggio, andrà in onda la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Sono 25 le nazioni che si contenderanno la vittoria. L'Italia, con Sal Da Vinci e la sua 'Per sempre sì', canterà in posizione 22. La serata alla Wiener Stadthalle ha promosso gli ultimi di...