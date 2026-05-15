Governo smentisce manovra correttiva e tratta con la UE sulla clausola di difesa

Un commento di Antonio Tajani genera incertezza nei palazzi mentre l'esecutivo ribadisce che non sono previste manovre correttive e lavora con la UE per usare la clausola di salvaguardia a sostegno di famiglie e imprese

Un’affermazione del vicepremier Antonio Tajani, pronunciata al margine di un incontro politico, ha riacceso la discussione sui possibili interventi economici del governo per fronteggiare l’aumento dei prezzi dell’energia. In poche ore la dichiarazione è stata letta come un’apertura a una manovra correttiva, ma Palazzo Chigi e il Mef hanno subito precisato che non esistono ipotesi concrete in questo senso.

Nel mezzo della confusione si inserisce la strategia dell’esecutivo: trattare a livello europeo per ampliare la portata della clausola di salvaguardia prevista per le spese militari e impiegarla, se possibile, per misure energetiche.

La questione resta delicata perché coinvolge al tempo stesso il rispetto dei vincoli di bilancio e la necessità di risposte immediate a famiglie e imprese.

Fonti vicine al vicepremier hanno parlato di un lapsus, sostenendo che Tajani volesse riferirsi a uno scostamento di bilancio, termine che però implica strumenti diversi rispetto a una vera e propria manovra correttiva. Il Partito Democratico ha interpretato le parole come segnale di una certa disorganizzazione interna, mentre il governo ha ribadito la volontà di evitare interventi d’emergenza che compromettano i conti pubblici.

Il nodo politico creato dalla frase

La reazione alle parole del vicepremier ha creato una breve fibrillazione nei palazzi romani, mostrando tensioni nella comunicazione della maggioranza. Dal quadro emerge che, nonostante alcune voci interne propongano soluzioni più espansive, la linea ufficiale resta il dialogo con la UE e la prudenza sui conti pubblici. Il tema è diventato oggetto di critica dell’opposizione che parla di confusione nella coalizione; d’altra parte i ministri dell’esecutivo hanno avuto il compito di chiarire che nessuna ipotesi di manovra correttiva è allo studio, confermando invece l’attenzione su interventi temporanei e mirati.

Il contesto interno alla maggioranza

All’interno della maggioranza permangono divergenze su come rispondere allo shock energetico: alcuni esponenti spingono per misure più ampie, altri richiamano la necessità del rigore. In questo quadro emergono anche questioni finite sotto i riflettori, come il dibattito sulle nomine e le tensioni tra ministeri. La scelta del governo è fin qui orientata verso il mantenimento dell’equilibrio finanziario e verso il ricorso a misure tampone limitate, anziché a grandi manovre correttive che possano comprometterne la credibilità sul piano europeo.

La trattativa con l’UE e le risorse in gioco

Roma punta a convincere Bruxelles a concedere maggiore flessibilità nell’applicazione della clausola che tutela le spese per la difesa, nella speranza di poter riallocare risorse — nell’ordine di 3,7 miliardi, secondo le stime governative — anche a interventi contro il caro energia. Il governo ritiene che le regole europee contemplino margini per situazioni eccezionali e prova a negoziare una lettura più permissiva delle norme. In attesa dell’esito di questo negoziato, la decisione sui programmi Safe rimane sospesa: il governo non vuole affrettare scelte definitive senza prima assicurarsi la copertura normativa e politica necessaria.

Perché la flessibilità è considerata prioritaria

La richiesta di margini maggiori all’UE nasce dall’impatto esterno sul mercato energetico, legato al conflitto in Medio Oriente e al blocco dello Stretto di Hormuz. L’esecutivo sottolinea che l’Italia non è responsabile delle tensioni internazionali, ma ne subisce le conseguenze sui prezzi e sulla disponibilità delle materie prime. Per questo motivo la strategia ufficiale è quella di negoziare soluzioni a livello europeo che consentano di sostenere famiglie e imprese senza compromettere la sostenibilità dei conti pubblici nazionali.

L’agenda internazionale e i prossimi appuntamenti

Le mosse diplomatiche di Roma proseguiranno nei prossimi giorni con la partecipazione al Europe Gulf Forum, incontro che vedrà riuniti capi di Stato e rappresentanti internazionali. La premier Giorgia Meloni terrà uno degli interventi inaugurali insieme al primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani; all’evento saranno presenti figure come Christine Lagarde e Kristalina Georgieva. Sul tavolo ci saranno non solo le tensioni energetiche, ma anche temi migratori e incontri bilaterali che serviranno a rafforzare il dialogo con partner strategici.

Nel corso della settimana la premier avrà poi altri colloqui programmati, previsti con leader internazionali, per coordinare risposte su sicurezza energetica, migrazione e relazioni economiche. In questo contesto la linea di Roma resta chiara: evitare scelte avventate sul piano domestico e puntare su un approccio negoziale in sede europea, cercando al contempo di mantenere coesione all’interno della maggioranza per affrontare una fase internazionale complessa.