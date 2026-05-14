Freni si ritira, Tajani apprezza: quale futuro per la presidenza della Consob

Federico Freni ha annunciato il ritiro dalla candidatura alla presidenza della Consob; il gesto ha incontrato l’apprezzamento di Antonio Tajani e commenti di soddisfazione dal ministero dell’Economia e dalla Lega

Il panorama istituzionale ha registrato una novità significativa quando Federico Freni, sottosegretario all’Economia, ha deciso di farsi da parte rispetto alla candidatura alla presidenza della Consob. La notizia, anticipata da fonti giornalistiche il 13 maggio 2026 e poi ripresa dalla stampa nazionale, conferma un passo indietro che apre il dibattito su nomine e ruoli di vertice nelle autorità di controllo.

Questo sviluppo è analizzato alla luce dei rapporti tra governo, partiti e indipendenza degli organismi regolatori.

La scelta di Freni arriva mentre si valuta la successione a Paolo Savona, il cui mandato è scaduto a marzo, e solleva questioni pratiche e simboliche. Nel contesto politico la decisione è stata letta come un atto di responsabilità istituzionale: diversi esponenti hanno interpretato il ritiro come un modo per evitare tensioni inutili e per preservare la serenità dell’Authority.

Parallelamente si moltiplicano le riflessioni su quale profilo sia più adeguato a guidare un’istituzione che vigila sui mercati e sulla trasparenza finanziaria.

Le reazioni politiche

Tra le prime valutazioni pubbliche, quella di Antonio Tajani, vicepremier e leader di Forza Italia, ha richiamato l’attenzione: Tajani ha detto di aver apprezzato il gesto di Freni e ha sottolineato che non si è trattato di una questione personale.

Nel suo intervento, ribadito al termine del Question Time al Senato, ha rimarcato come sia importante distinguere tra scelte politiche e necessità tecniche nella conduzione di un’Authority come la Consob. A livello parlamentare il tema ha quindi assunto una dimensione più ampia, con la domanda su quale equilibrio tra competenza tecnica e rappresentanza politica sia necessario per la governance degli organi di controllo.

Il commento di Antonio Tajani

Nella lettura di Tajani il ritiro di Freni è stato accolto con favore perché evita di trasformare la scelta in una questione personale o di schieramento: per il leader di Forza Italia la priorità è che la Consob sia guidata da una figura di alto profilo tecnico e non da un politico di parte. Questa posizione evidenzia un principio ricorrente nel dibattito pubblico italiano: la necessità che le autorità regolatorie mantengano un grado elevato di autonomia e competenza, elementi chiave per la credibilità degli interventi sul mercato e per la tutela degli investitori.

La posizione di Giancarlo Giorgetti

Dal ministero dell’Economia il ministro Giancarlo Giorgetti ha invece espresso una valutazione più pragmatica: pur rispettando la scelta personale di Freni, ha sottolineato il vantaggio politico e operativo di mantenerlo all’interno dell’esecutivo. Giorgetti ha messo in rilievo che la permanenza di Freni nel team ministeriale garantisce continuità negli impegni sul fronte economico e nella gestione delle relazioni con l’Authority. Questo punto di vista inserisce la vicenda anche nel quadro delle necessità operative del governo e nella gestione delle risorse umane dell’apparato pubblico.

Implicazioni per la Consob e per il sistema

Il ritiro di un candidato percepito come possibile favorito ha immediatamente effetti pratici: si riapre la partita per individuare una guida che abbia i requisiti richiesti per un organismo che esercita funzioni delicate, come la vigilanza sui mercati e la salvaguardia della trasparenza finanziaria. La discussione verte su due concetti fondamentali: da un lato la competenza tecnica, intesa come esperienza specialistica e indipendenza, e dall’altro la legittimazione politica, utile per la collocazione istituzionale. La scelta del profilo influenzerà sia il funzionamento interno dell’Authority sia la percezione esterna dei mercati.

Cosa significa per la governance

Per l’ente di regolamentazione, la necessità di un presidente con forte background tecnico è vista come una priorità per assicurare decisioni basate su analisi e best practice internazionali. Il richiamo di vari esponenti politici al valore della tecnica rispecchia una sensibilità diffusa nella comunità finanziaria: a guidare la Consob dovrebbero esserci competenze provenienti dal mondo del diritto finanziario, dell’economia e della regolamentazione dei mercati. Questo orientamento dovrebbe contribuire a rafforzare la fiducia degli operatori e degli investitori nel sistema di vigilanza italiano.

Valutazioni interne e prossimi passi

Le forze politiche, dalla Lega a Forza Italia, hanno salutato il gesto di Freni come segnale di responsabilità istituzionale e di attenzione a non creare frizioni inutili. Fonti della Lega hanno sottolineato l’alto senso dello Stato del sottosegretario e la volontà di non mettere in difficoltà il governo. Nel frattempo il processo di selezione rimane aperto e richiederà un confronto tra maggioranza, ministero competente e, molto probabilmente, consultazioni con stakeholder del mercato. La nomina del prossimo presidente della Consob sarà osservata con attenzione sia in Italia sia all’estero, per le sue ricadute sulla stabilità e sulla regolamentazione dei mercati.