Il caso Garlasco torna al centro del dibattito pubblico dopo le nuove indagini e le dichiarazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Le parole del Guardasigilli hanno riacceso l’attenzione non solo sull’omicidio di Chiara Poggi, ma anche sul funzionamento della giustizia italiana e sulle regole che hanno portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi.

Le nuove indagini su Garlasco e l’intervento del ministro della Giustizia Nordio

Le dichiarazioni del ministro Nordio arrivano in una fase particolarmente delicata, mentre la Procura di Pavia continua a sviluppare nuove verifiche investigative sull’omicidio di Chiara Poggi. Gli ultimi sviluppi hanno riportato il delitto sulle prime pagine, alimentando interrogativi e discussioni sulla ricostruzione dei fatti e sulle responsabilità già accertate nei processi precedenti.

Come sottolineato da Sky Tg24, il ministro avrebbe evidenziato come molti cittadini osservino con perplessità una situazione in cui “una persona ha scontato una fortissima pena da colpevole mentre attualmente si indaga su un altro”, sottolineando come un quadro del genere sia “anomalo” e raro da vedere.

Nordio avrebbe inoltre ribadito che nessun rappresentante delle istituzioni dovrebbe interferire con un procedimento ancora aperto, ricordando che “nessuno, questo lo sappiamo bene, può ovviamente pronunciarsi su un procedimento in corso.

È chiarissimo che io non ho la più pallida idea, e anche se l’avessi non lo direi, della dinamica del delitto e soprattutto del suo autore. Però ho un’idea invece chiara sulla dinamica della nostra legislazione che è sbagliata”.

Tuttavia, le sue parole hanno inevitabilmente riacceso il confronto pubblico sul sistema processuale italiano, soprattutto sul rapporto tra certezza della pena, garanzie per l’imputato e possibilità di revisione delle sentenze. Il caso Garlasco, a distanza di anni, continua così a dividere l’opinione pubblica e a sollevare interrogativi sul funzionamento della giustizia penale italiana.

“Stasi condannato dopo due assoluzioni? Legge sbagliata”, Nordio sul caso Garlasco

Come riportato da Sky Tg24, il ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuto sul caso di Delitto di Garlasco, a margine di un convegno, tornato al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria dopo i nuovi approfondimenti investigativi che coinvolgono Andrea Sempio. Pur evitando commenti diretti sull’inchiesta in corso, il Guardasigilli pare abbia definito “paradossale” il percorso processuale che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi nonostante due precedenti assoluzioni.

Durante un convegno a Roma dedicato alla polizia penitenziaria, Nordio avrebbe precisato: “Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una Corte d’Assise e da una Corte d’Appello? Questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, ma è molto difficile, per la quale una persona assolta in primo grado e assolta in secondo grado può, senza l’intervento di nuove prove, poi essere condannata“. Il riferimento è all’iter giudiziario che, dopo le prime assoluzioni di Stasi, portò la Cassazione a disporre un nuovo processo culminato nella condanna definitiva.

Per il ministro, un meccanismo simile rappresenterebbe una forte anomalia rispetto ai sistemi anglosassoni, dove “tutto questo non solo non esiste ma è assolutamente inconcepibile”.