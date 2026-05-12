"Operazione Colle in corso", chi sarà il prossimo presidente della Repubblica?

"Operazione Colle in corso", chi sarà il prossimo presidente della Repubblica?

Il mondo della politica italiana nonostante l’attuale situazione di governo sta guardando al futuro ed uno dei temi centrali è il nome che andrà a sostituire l’attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo che terminerà il suo secondo ed ultimo mandato, stanno infatti iniziando a circolare i nomi possibili per questo ruolo prestigioso.

L’impegno di Marina Berlusconi ed il tramite di Gianni Letta

Per cercare il candidato perfetto per venire dopo Sergio Mattarella si stanno muovendo elementi di spicco della politica italiana, tra questi Marina Berlusconi, la figlia del Cavaliere infatti ha incaricato un volto molto legato al padre per smuovere le acque.

La decisione è stata di affidare il ruolo di spartiacque a Gianni Letta, oggi 91enne che è stato ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nei governi Berlusconi, lui infatti ha avviato i contatti con esponenti PD per cercare la figura perfetta.

Il piano, definito dal collega Ilario Lombardo de “La Stampa” Operazione Colle 2029, come riportato da Today è quello di fare in modo che il nuovo governo, a seguito delle elezioni politiche del 2027, non sia esponente dell’attuale partito di governo.

Il candidato ideale è Casini

La scelta di Marina Berlusconi, leader di Forza Italia è di puntare su Pier Ferdinando Casini, già accostato a questo ruolo da altri esponenti politici, per poterlo fare starebbe intavolando, grazie al ruolo di “ponte” di Gianni Letta, dialoghi con esponenti del PD.

L’idea di Casini avrebbe anche il benestare oltre che del PD del leader di Italia Viva, Matteo Renzi. L’obiettivo principale è non permettere a Giorgia Meloni di far validare la legge elettorale.

Infatti Meloni vorrebbe stravolgere, possibilmente entro l’estate la prima bozza alla camera, la legge elettorale così da permettere l’avvento di un presidente della Repubblica incline al proprio pensiero politico. Vedremo se questa operazione congiunta da parte della figlia del Cavaliere sortirà l’effetto contrario tanto sperato.