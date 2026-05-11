Crisi interna al Labour: West chiede una tabella di marcia per la leadership

Catherine West ha imposto una scadenza al gruppo dirigente del Labour: vuole un piano per la successione o si proporrà lei stessa, ma poi ha moderato le richieste e chiesto un calendario fino a settembre

La leadership di Keir Starmer si trova sotto una crescente pressione dopo lo scacco elettorale nei municipi che ha esposto fragilità profonde all’interno del Labour. In questo contesto, la deputata Catherine West ha lanciato un ultimatum: se non dovessero emergere candidati alternativi, sarebbe pronta a mettere il proprio nome per la guida del partito.

La minaccia ha avuto l’effetto immediato di polarizzare il dibattito interno, costringendo dirigenti e ministri a prendere posizione pubblica.

La vicenda assume rilevanza anche per le regole interne del partito e per il modo in cui vengono gestite le crisi politiche: quello che è iniziato come un avvertimento rischia di trasformarsi in un confronto istituzionale più ampio.

Mentre alcuni parlamentari chiedono un timetable per la transizione, altri ribadiscono il sostegno al primo ministro, creando un quadro incerto in cui ogni mossa è osservata con attenzione da commentatori e militanti.

Cosa ha detto Catherine West e come è cambiata la posizione

All’inizio West ha rivolto un messaggio chiaro alla dirigenza: o il gabinetto lavora su un piano per la sostituzione di Keir Starmer, oppure lei sarà pronta a candidarsi.

Ha dichiarato di avere il sostegno di circa dieci colleghi in via informale ma ha ricordato la necessità di raccogliere il supporto formale di 81 deputati per lanciare una contestazione, ossia il 20% dei 403 seggi attuali. In seguito ha attenuato la linea: dopo aver ascoltato il discorso del primo ministro, ha definito quelle parole “troppo poco, troppo tardi” e ha chiesto invece una tabella di marcia che porti a un’elezione della leadership a settembre.

Il meccanismo pratico della sfida

Il processo formale richiede che un aspirante raccolga nomine tra i colleghi: la soglia del 20% è il parametro che determina l’accesso alla candidatura. Questo sistema è diverso da altri meccanismi di sfiducia parlamentare, come la raccolta di lettere di sfiducia che caratterizza altre forze politiche: nel Labour non esiste un equivalente diretto. La necessità di numeri certi rende quindi complicata qualsiasi iniziativa solitaria senza un accordo di gruppo.

La reazione di Starmer e il quadro strategico

Il primo ministro ha respinto l’idea di dimettersi e ha cercato di ricompattare la squadra chiamando due figure esperte come consiglieri: l’ex premier Gordon Brown e l’ex vicedirettrice del partito Harriet Harman. Alcuni ministri hanno ribadito pubblicamente il loro sostegno, mentre altri parlamentari hanno invitato a fissare una scadenza per il processo di transizione, segnalando che il terreno politico recuperato alle urne nei mesi precedenti non è sufficiente a garantire stabilità infinita.

Fattori che complicano una sfida interna

Tra gli ostacoli pratici per potenziali sfidanti ci sono problemi di posizione parlamentare e di reputazione pubblica: il sindaco della Greater Manchester, Andy Burnham, non dispone attualmente di un seggio alla Camera dei Comuni che gli permetta di candidarsi facilmente; l’ex vicepremier Angela Rayner deve ancora risolvere questioni fiscali che l’hanno costretta a dimettersi; altri come Wes Streeting risultano coinvolti, seppur indirettamente, nella controversia legata alla nomina di Peter Mandelson come ambasciatore negli Stati Uniti, un dossier che ha impattato sull’immagine del partito per i legami con il caso Jeffrey Epstein. Tutti questi elementi scoraggiano un’immediata mobilitazione dei numeri necessari.

Impatto sul partito e possibili sviluppi

La decisione di West di raccogliere firme per chiedere una data di elezione della leadership entro settembre sposta il confronto da un’azione immediata a una disputa sul calendario e sulla forma dell’eventuale transizione. Per alcuni questo è un compromesso che evita un derby interno a breve termine; per altri, simbolizza l’incapacità di offrire risposte rapide alle critiche degli elettori dopo le elezioni locali, che sono state descritte come le peggiori perdite di un governo in questo tipo di consultazioni dal 1995.

Cosa monitorare nelle prossime settimane

Gli occhi restano puntati sulla capacità del gruppo dirigente di concordare un percorso condiviso: la raccolta di nomi tra i parlamentari, la possibile comparsa di candidati alternativi e la reazione degli elettori alle mosse interne saranno gli elementi decisivi. In una fase così delicata, ogni dichiarazione pubblica o scelta organizzativa può modificare il bilancio politico del Labour e definire la traiettoria della leadership nei mesi che precedono la prossima grande scadenza elettorale.

In sintesi, la vicenda mette in luce un equilibrio instabile tra la volontà di tenere unito il partito e la pressione crescente per un rinnovamento: la richiesta di Catherine West ha acceso un dibattito che difficilmente si esaurirà in poche settimane, e la concretezza delle mosse future determinerà se si tratterà di uno scampanellio politico passeggero o dell’inizio di una vera ristrutturazione interna.