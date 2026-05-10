Perché la pace dipende dall'Ucraina e non dai consensi pro‑Cremlino

Perché la pace dipende dall'Ucraina e non dai consensi pro‑Cremlino

Sensi mette in evidenza che la responsabilità per una tregua è nelle mani dell'Ucraina e condanna il sostegno politico alle narrative di Putin

La presa di posizione del senatore Filippo Sensi mette sotto i riflettori un tema delicato: il rapporto tra forze politiche nazionali e il Cremlino. In una nota il parlamentare dem ha criticato chi, all’interno della scena politica, mostra ascolto o simpatia verso le tesi provenienti da Mosca. Questa osservazione non è una semplice disputa verbale: Sensi richiama l’attenzione sui comportamenti concreti del regime russo e sui rischi che derivano dal minimizzare o giustificare la sua azione.

Nel richiamare l’opinione pubblica, il senatore sottolinea che non si tratta di posizioni astratte ma di conseguenze tangibili. Le parole dette in assemblea o in televisione assumono peso quando vengono confrontate con i fatti sul terreno, come i ripetuti episodi di violenza e le sofferenze causate dalla guerra. Sensi evidenzia inoltre che la tregua e la pace non possono essere negoziate da chi ha adottato metodi bellici sistematici, ma richiedono il riconoscimento della volontà e delle condizioni poste da chi resiste all’invasione.

La denuncia politica e le responsabilità

Nel commento del senatore c’è un richiamo diretto alla responsabilità dei partiti: nomi e attestati di solidarietà verso Mosca, anche se espressi in toni civili, possono essere interpretati come una legittimazione indiretta delle azioni del Cremlino. Sensi punta il dito contro chi, incluso esponenti della Lega e altri alleati, sembra accogliere con favore narrazioni che attenuano la gravità delle azioni russe.

A suo avviso, questa posizione non resiste allo scontro con i dati di fatto e finisce per isolare chi la esprime agli occhi dell’opinione pubblica.

Il pericolo della retorica amichevole

La critica di Sensi si concentra anche sull’effetto simbolico delle parole: sostenere o giustificare il Cremlino in contesti politici contribuisce a normalizzare un discorso che dovrebbe invece essere analizzato con rigore. L’uso di argomenti a favore di Putin, secondo il senatore, non cambia la realtà delle armi impiegate né allevia le sofferenze delle popolazioni colpite. È un monito contro l’azione di chi sceglie la simpatia come alternativa alla verifica dei fatti.

La realtà del conflitto: armi, devastazione e resistenza

Sensi ricorda con fermezza cosa significa l’apertura di Mosca: non è un gesto diplomatico neutro, ma un’offensiva che si manifesta con bombardamenti, uso di droni, impiego di carri armati e, di conseguenza, con perdite umane e distruzione. Questi elementi rappresentano la dimensione concreta del conflitto e spiegano perché, secondo il senatore, le condizioni per una tregua debbano essere stabilite dalle parti che subiscono l’aggressione e lottano per difendere la propria sovranità.

Il valore della determinazione ucraina

La nota sottolinea che l’Ucraina non si è mai arresa: la sua resistenza ha messo in difficoltà la presunzione di impunità del Cremlino. Sensi parla di una risposta eroica che ha saputo piegare la tracotanza di chi aveva creduto possibile un’espansione senza costi. Per il senatore, riconoscere questo fatto è fondamentale per comprendere perché la pace non è semplicemente il risultato di una dichiarazione, ma il frutto di condizioni imposte da chi difende la propria esistenza.

Fatti versus imbarazzo politico

Nel chiudere il suo intervento, Sensi contrappone la concretezza degli eventi alla leggerezza di chi si lascia affascinare dalle narrazioni filo­russe. Il senatore parla senza mezzi termini di vergogna per chi preferisce l’appoggio ideologico alle verifiche sulle responsabilità. Il richiamo è alla necessità di un dibattito pubblico fondato sui fatti, dove le parole dei politici siano misurate alla luce delle evidenze e non selezionate per comode affinità geopolitiche.

Un appello al buon senso

Infine, l’appello di Sensi è a non perdere il contatto con la realtà: la pace richiede responsabilità, riconoscimento delle vittime e rispetto per chi subisce un’aggressione. In questo quadro, sostenere la narrativa del Cremlino equivale, secondo il senatore, a ignorare il prezzo pagato dalle comunità coinvolte. Le scelte politiche devono tornare ad essere misurate alla luce di queste considerazioni, privilegiando la verità dei fatti e la tutela dei diritti.