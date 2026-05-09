Proposte di Mosca su prigionieri e incontro con Zelensky: cosa ha detto Putin

Proposte di Mosca su prigionieri e incontro con Zelensky: cosa ha detto Putin

Putin ha illustrato la proposta del 5 maggio per uno scambio di 500 prigionieri, ha chiarito la condizione per un incontro con Zelensky e ha commentato le speranze di estendere la tregua

Il presidente Vladimir Putin ha espresso pubblicamente la volontà di un riavvicinamento tra Russia e Europa, evocando il valore del rispetto reciproco come base storica dei rapporti bilaterali. Nelle sue dichiarazioni ai giornalisti ha suggerito che la convinzione della necessità di un cambiamento nella politica verso Mosca sta lentamente prendendo piede, e si è detto fiducioso che questo processo possa portare al recupero di relazioni con molti Paesi che oggi si allontanano dai legami tradizionali.

Parallelamente, il leader russo ha ricostruito il tentativo di negoziato per uno scambio di detenuti: secondo la sua versione, il 5 maggio la Russia ha formulato un’offerta per il trasferimento di 500 prigionieri, ma la controparte di Kiev non si è resa disponibile a chiudere l’accordo. Putin ha inoltre raccontato che inizialmente dall’altra parte era arrivata la proposta di ridurre il numero a 200, per poi sparire dalle comunicazioni; Mosca sostiene di aver anche prolungato il cessate il fuoco di due giorni per favorire lo scambio e resta nella speranza di raggiungere il risultato.

Condizioni per un incontro tra i leader

Per il presidente Putin un colloquio faccia a faccia con Volodymyr Zelensky non può rappresentare una tappa intermedia delle trattative, ma deve fungere da atto finale di un accordo già definito. Ha precisato che se la controparte ucraina desidera un summit in cui lui partecipi o sottoscriva intese, tale momento dev’essere concepito come la conclusione del negoziato, non come una fase negoziale in corso.

In quest’ottica Putin ha valutato come irrilevante il messaggio recapitato dal primo ministro slovacco Robert Fico, osservando che non conteneva elementi nuovi e ribadendo di non aver formalmente accettato né rifiutato una proposta di incontro.

Il ruolo dei mediatori

Nel racconto del Cremlino emerge il ruolo di canali terzi come quello di Robert Fico, che ha fatto da tramite con Zelensky. Putin ha sottolineato che i contenuti del messaggio non hanno modificato la sua posizione di fondo, e ha spiegato che ogni ipotesi di summit richiede chiare garanzie sul carattere definitivo degli impegni da sottoscrivere. Questo approccio pone l’accento sul concetto di incontro finale, inteso come momento di ratifica di accordi già negoziati a livelli tecnici o politici inferiori, più che come strumento per negoziare i punti ancora aperti.

La tregua e le dichiarazioni di Mosca sul possibile prolungamento

Qualche ora prima delle dichiarazioni del presidente, il consigliere presidenziale Yuri Ushakov ha commentato le speranze espresse dall’ex presidente statunitense Donald Trump su un eventuale prolungamento del cessate il fuoco oltre l’11 maggio, definendole però infondate. Ushakov ha riconosciuto che Trump nutre quell’aspettativa e che vi è impegno a lavorarci, ma ha richiamato l’attenzione sul fatto che l’eventuale estensione della tregua non dipende da una sola parte: servono infatti l’accordo e la cooperazione di tutte le componenti coinvolte.

Negoziazioni tecniche e sintesi diplomatica

Il consigliere ha inoltre ricordato che la tregua concordata dal 9 all’11 maggio, resa nota dal presidente statunitense, è il risultato di contatti prolungati: secondo le autorità russe, rappresentanti delle amministrazioni russa e americana hanno dialogato per due giorni al telefono prima di siglare l’intesa. Questa ricostruzione mette in luce come, anche quando emergono annunci pubblici, dietro di essi ci siano lunghe interlocuzioni tecniche e confronti multilivello volti a trovare un punto d’incontro operativo sul terreno.

Prospettive e riflessioni finali

Nel complesso le posizioni esposte da Mosca delineano una strategia pragmatica: da un lato la proposta del 5 maggio per lo scambio di prigionieri e la decisione di prolungare temporaneamente il cessate il fuoco mostrano la disponibilità a passi concreti, dall’altro la richiesta che un summit con Zelensky diventi un atto conclusivo indica la volontà di preservare la centralità della diplomazia formale. Resta aperto il nodo della fiducia reciproca e del ruolo dei mediatori internazionali: nelle prossime settimane seguiranno probabilmente ulteriori contatti tecnici e tentativi di ricomporre punti critici, sempre con l’obiettivo di tradurre le aperture in risultati verificabili sul terreno.