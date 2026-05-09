Donna colpita con un martello su un bus a Santa Lucia di Stroncone: è grave e ricoverata a Terni, aggressore in fuga.

Un’aggressione particolarmente violenta su un bus in provincia di Terni ha scosso la comunità locale e riacceso l’attenzione sui casi di violenza a bordo dei mezzi pubblici. Una donna è stata colpita ripetutamente e si trova ora ricoverata in gravi condizioni, mentre proseguono le ricerche dell’aggressore.

Aggressione su un bus a Terni: donna colpita con un martello e ricoverata in gravi condizioni

Come riportato da Sky Tg24, una donna è stata brutalmente aggredita all’interno di un autobus di linea nella zona di Santa Lucia di Stroncone, in provincia di Terni, dove sarebbe stata colpita più volte alla testa con un martello. L’attacco, avvenuto a bordo del mezzo pubblico, le ha provocato lesioni particolarmente gravi.

La vittima, una donna di circa 43 anni di origini straniere, è stata soccorsa immediatamente dagli operatori del 118 intervenuti sul posto. Vista la serietà delle ferite riportate, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Nibbio per il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Terni. La donna è stata ricoverata nel reparto di rianimazione e si trova attualmente in prognosi riservata.

Aggressione choc su un bus a Terni: donna ferita a martellate, responsabile in fuga

Dopo l’aggressione, stando alle indiscrezioni di Fanpage, l’uomo responsabile si è dato alla fuga facendo perdere temporaneamente le proprie tracce. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche e stanno ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti. Sul luogo dell’accaduto è stato recuperato il martello utilizzato nell’attacco, elemento ritenuto centrale per le indagini.

Gli investigatori dei carabinieri, coordinati dalla procura di Terni, stanno valutando anche l’ipotesi che tra aggressore e vittima vi fosse un legame personale: secondo le prime informazioni di Sky Tg24, infatti, l’uomo sarebbe stato identificato come il marito della donna. Dalle verifiche sarebbe emerso inoltre che l’aggressore, anch’egli di origini straniere e con precedenti legati a reati da “codice rosso”, avrebbe indossato un braccialetto elettronico che si sarebbe strappato prima di salire a bordo del bus.

Il dispositivo sarebbe stato successivamente recuperato nei pressi del mezzo. L’uomo, ex operaio rientrato da circa un mese in zona dopo aver lavorato nel Nord Italia, sarebbe ora attivamente ricercato. Secondo gli inquirenti, la donna potrebbe essere stata attesa alla fermata precedente, elemento che apre l’ipotesi di un possibile agguato.