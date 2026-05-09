Tentata rapina a Roma Termini. Un turista è stato aggredito e preso a morsi all'orecchio e alla spalla.

Una terribile aggressione è avvenuta Roma Termini. La vittima, un turista spagnolo di 30 anni, è ripartita il giorno dopo. L’uomo è stato aggredito a morsi per rubargli la catenina d’oro.

Rapina a Roma Termini: aggredito a morsi per una catenina

Una terribile aggressione è avvenuta a Roma Termini, dove un turista spagnolo di 30 anni è stato aggredito e preso a morsi all’orecchio e alla spalla per rapinarlo della catenina d’oro.

I presunti responsabili sono tre cittadini egiziani di 23, 24 e 29 anni, presi dalla polizia mentre girovagavano in Via Amendola, a poche decine di metri dal luogo dell’aggressione. Si tratta di tre egiziani senza fissa dimora e con precedenti alle spalle per rapine e piccoli furti.

Gli agenti del commissariato Viminale li hanno fermati quattro giorni dopo i fatti accaduti a Termini.

Nei confronti dei due più giovani è scattato il fermo con l’accusa di rapina aggravata mentre il 29enne è accusato di tentata rapina. Il turista li ha riconosciuti dalle foto segnaletiche che gli sono state mostrate. Avevano tutti e tre dei precedenti e le telecamere hanno confermato la loro identità. Il turista spagnolo nei prossimi mesi dovrà effettuare esami medici per scongiurare il rischio di eventuali malattie infettive trasmesse con i morsi.

Rapina a Roma Termini: la dinamica dell’aggressione

La rapina è avvenuta tra domenica e lunedì scorsi. Il turista spagnolo era a Roma da pochi giorni insieme a un amico. I due stavano tornando a casa dopo una serata nei locali della movida e sono stati avvicinati con una scusa dai tre cittadini egiziani. I due amici hanno accelerato il passo, capendo le loro intenzioni, ma il 30enne è stato circondato e ha reagito, scappando, mentre l’amico scappava in un’altra direzione. I due più giovani hanno puntato la vittima, che è riuscita a raggiungere il portone del palazzo dove soggiornava.

I due lo hanno raggiunto e mentre lui cercava di aprire il portone il 23enne lo ha immobilizzato e il 24enne lo ha preso a morsi, strappandogli via la catenina d’oro, per poi scappare. L’uomo è rimasto lì con le ferite sanguinanti e completamente sotto shock, poi si è recato in commissariato con il suo amico. Gli agenti lo hanno portato in ospedale, dove i medici lo hanno dimesso con 10 giorni di prognosi.