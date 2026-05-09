Crosetto: Mi auguro pace e nostre navi a Hormuz, dopo voto Parlamento

Genova, 9 mag. (askanews) – Se ci sarà cessate il fuoco nello Stretto, dopo la Vespucci “mi auguro che altre navi italiane partiranno, perché vorrebbe dire che c’è la pace a Hormuz, che può riprendere la navigazione e che c’è bisogno di una coalizione internazionale che lo consenta nei tempi più rapidi possibili”: così il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto alla cerimonia di saluto per la nave scuola Amerigo Vespucci che lascia il porto Antico di Genova per la Campagna Nord America 2026.”Quello vorrebbe dire che avremo anche meno problemi sulle nostre tavole visto l’aumento che c’è stato di tutto, alle pompe di benzina, vorrebbe dire che almeno una parte dei problemi che ci stanno massacrando da troppi anni sarebbe risolta, mi auguro che sia possibile dopo il voto parlamentare e che quindi ci sia una tregua e la pace”, ha aggiunto.