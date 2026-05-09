Israele sostiene di aver colpito 85 obiettivi di Hezbollah in Libano

Roma, 9 mag. (askanews) – Immagini non datate diffuse dall’esercito israeliano mostrerebbero attacchi contro 85 strutture di Hezbollah in Libano. Nonostante il cessate il fuoco in vigore dal 17 aprile, proseguono quotidianamente gli scontri tra le forze israeliane e Hezbollah nel Libano del Sud, dove Israele ha imposto il controllo su una striscia di confine.Secondo Israele, questi obiettivi includono depositi di armi, lanciatori e strutture utilizzate dal movimento sciita libanese “per compiere attività terroristiche contro civili e soldati israeliani”.Sabato l’esercito israeliano ha inoltre nuovamente invitato gli abitanti di diversi villaggi nel sud del Libano ad evacuare immediatamente:”Alla luce della violazione dell’accordo di cessate il fuoco da parte dell’organizzazione terroristica Hezbollah”, l’esercito è “costretto ad agire con fermezza”, ha scritto su X il portavoce dell’esercito in lingua araba, Avichay Adraee, elencando nove località da evacuare “immediatamente”, esortando i residenti a rimanere “ad almeno 1.000 metri di distanza, in aree aperte”.