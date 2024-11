Home > Video > Acne: quali sono le cause e come si può curare? Acne: quali sono le cause e come si può curare?

L’acne è un disturbo della pelle che colpisce tantissimi di noi e che tende ad essere più comune negli adolescenti e nei giovani, ma può manifestarsi anche in età adulta. Quali sono le cause dell’acne e come si può curare? Ce lo spiega la nostra FarmAmica Rossella: ascoltiamo tutti i suoi consigli