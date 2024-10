Home > Video > Come migliorare la qualità del sonno Come migliorare la qualità del sonno

Dormire almeno 7 ore è fondamentale per il nostro benessere, ma chi di noi non ha problemi con il sonno? Oggi la nostra FarmAmica Rossella ci dà degli utilissimi consigli per migliorare la qualità del sonno (spoiler: il magnesio è super efficace!). E voi, quante ore dormite a notte?