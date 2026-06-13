Patrimoni e successioni, l'indicazione Ue e la proposta di legge popolare

La Commissione Ue ha indicato all’Italia un possibile spostamento del carico fiscale dal lavoro ad altre basi imponibili, come patrimoni e successioni. Un comitato di economisti, docenti e politici ha presentato alla Corte di Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre una tassazione progressiva sui patrimoni oltre i due milioni di euro e una riforma della tassa di successione.
Il provvedimento punta ad applicare un’imposta sulle quote eccedenti di patrimonio
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