Home > Video > Patrimoni e successioni, l'indicazione Ue e la proposta di legge popolare

Patrimoni e successioni, l'indicazione Ue e la proposta di legge popolare

Patrimoni e successioni, l'indicazione Ue e la proposta di legge popolare

La Commissione Ue ha indicato all'Italia un possibile spostamento del carico fiscale dal lavoro ad altre basi imponibili, come patrimoni e successioni. Un comitato di economisti, docenti e politici ha presentato alla Corte di Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre una...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

La Commissione Ue ha indicato all’Italia un possibile spostamento del carico fiscale dal lavoro ad altre basi imponibili, come patrimoni e successioni. Un comitato di economisti, docenti e politici ha presentato alla Corte di Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre una tassazione progressiva sui patrimoni oltre i due milioni di euro e una riforma della tassa di successione.

Il provvedimento punta ad applicare un’imposta sulle quote eccedenti di patrimonio

https://www.youtube.com/watch?v=Kvb88NBxQQQ

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Qatar
21:00CESTGirone B
Svizzera
Domani
Brasile
00:00CESTGirone C
Marocco
Haiti
03:00CESTGirone C
Scozia
Australia
06:00CESTGirone D
Turchia

Risultati

Oggi
Stati Uniti
41FT · Girone D
Paraguay
ven 12 giu
Canada
11FT · Girone B
Bosnia
Corea del Sud
21FT · Girone A
Rep. Ceca
gio 11 giu
Messico
20FT · Girone A
Sudafrica
Aggiornato 15:06 CEST