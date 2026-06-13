Patrimoni e successioni, l'indicazione Ue e la proposta di legge popolare

Patrimoni e successioni, l'indicazione Ue e la proposta di legge popolare

La Commissione Ue ha indicato all'Italia un possibile spostamento del carico fiscale dal lavoro ad altre basi imponibili, come patrimoni e successioni. Un comitato di economisti, docenti e politici ha presentato alla Corte di Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre una...

La Commissione Ue ha indicato all’Italia un possibile spostamento del carico fiscale dal lavoro ad altre basi imponibili, come patrimoni e successioni. Un comitato di economisti, docenti e politici ha presentato alla Corte di Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre una tassazione progressiva sui patrimoni oltre i due milioni di euro e una riforma della tassa di successione.

Il provvedimento punta ad applicare un’imposta sulle quote eccedenti di patrimonio

https://www.youtube.com/watch?v=Kvb88NBxQQQ