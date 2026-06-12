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Educazione: Latini (Coop Italia), ‘serve ripartire da educazione affettiva per migliorare relazioni’

Educazione: Latini (Coop Italia), ‘serve ripartire da educazione affettiva per migliorare relazioni’

“Solo adesso abbiamo trovato una chiave per condividere insieme al mondo dell'associazionismo, con cui collaboriamo da sempre, la necessità di partire dall'origine dei problemi, ovvero dall'educazione affettiva mancante e dalla difficoltà che hanno le giovani generazioni, insieme agli adulti, ad...

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“Solo adesso abbiamo trovato una chiave per condividere insieme al mondo dell’associazionismo, con cui collaboriamo da sempre, la necessità di partire dall’origine dei problemi, ovvero dall’educazione affettiva mancante e dalla difficoltà che hanno le giovani generazioni, insieme agli adulti, ad avere chiavi di dialogo e confronto che permettano di comprendere come le relazioni possano migliorare e svilupparsi, piuttosto che degenerare e diventare ostative tra un essere umano e l’altro”.

Sono le parole di Maura Latini, Presidente Coop Italia, in occasione della tappa romana della campagna di Coop sulla differenza di genere “Close the Gap”, che il 12 giugno ha trovato il suo spazio a Roma all’interno della Galleria Alberto Sordi. All’insegna della collettività e della pluralità, l’appuntamento “Una piazza per parlare di educazione alle relazioni”, ha portato sul palco tutti gli attori che in questi ultimi 5 anni di campagna hanno incrociato in vario modo il percorso di Coop sull’uguaglianza di genere.

https://www.youtube.com/watch?v=cmRwSH6STRE

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