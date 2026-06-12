‘Close the Gap’, campagna Coop per la prima volta in un luogo pubblico a Roma

Alla Galleria Alberto Sordi di Roma, la campagna Coop “Close the Gap” celebra cinque anni di impegno per l’uguaglianza di genere attraverso un momento di confronto aperto e partecipato. L’evento ha riunito associazioni, istituzioni, esperti e realtà che hanno condiviso questo percorso, racc...

Alla Galleria Alberto Sordi di Roma, la campagna Coop “Close the Gap” celebra cinque anni di impegno per l’uguaglianza di genere attraverso un momento di confronto aperto e partecipato. L’evento ha riunito associazioni, istituzioni, esperti e realtà che hanno condiviso questo percorso, raccontando il valore del fare rete di fronte alle sfide del presente.

Sul palco gli interventi di Enrico Galiano e Gino Cecchettin, tra riflessioni sull’educazione affettiva e la necessità di costruire una cultura della parità. Spazio anche alla campagna “Diritto a stare bene”, dedicata al benessere psicologico e alla promozione della psicologia pubblica territoriale.

https://www.youtube.com/watch?v=TRGijxnMuQs