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‘Close the Gap’, campagna Coop per la prima volta in un luogo pubblico a Roma

‘Close the Gap’, campagna Coop per la prima volta in un luogo pubblico a Roma

Alla Galleria Alberto Sordi di Roma, la campagna Coop “Close the Gap” celebra cinque anni di impegno per l’uguaglianza di genere attraverso un momento di confronto aperto e partecipato. L’evento ha riunito associazioni, istituzioni, esperti e realtà che hanno condiviso questo percorso, racc...

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Alla Galleria Alberto Sordi di Roma, la campagna Coop “Close the Gap” celebra cinque anni di impegno per l’uguaglianza di genere attraverso un momento di confronto aperto e partecipato. L’evento ha riunito associazioni, istituzioni, esperti e realtà che hanno condiviso questo percorso, raccontando il valore del fare rete di fronte alle sfide del presente.

Sul palco gli interventi di Enrico Galiano e Gino Cecchettin, tra riflessioni sull’educazione affettiva e la necessità di costruire una cultura della parità. Spazio anche alla campagna “Diritto a stare bene”, dedicata al benessere psicologico e alla promozione della psicologia pubblica territoriale.

https://www.youtube.com/watch?v=TRGijxnMuQs

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