Paura nel cuore di Como, divampa maxi rogo in un appartamento: gli aggiornamenti

Un rogo di forte intensità ha colpito nella giornata di oggi il centro storico di Como, interessando un’abitazione tra via Lambertenghi e via Diaz. Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, hanno richiesto un intervento immediato dei soccorsi e dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e assistere i residenti coinvolti.

Rogo nel centro storico di Como: fumo e fiamme tra via Lambertenghi e via Diaz

In queste ore, nel cuore del centro storico di Como, si è sviluppato un violento incendio all’interno di un’abitazione situata tra via Lambertenghi e via Diaz. Come riportato da Como Zero, in pochi minuti la situazione è degenerata, con alte fiamme visibili fuoriuscire dalle finestre dell’edificio e una densa colonna di fumo nero che ha rapidamente invaso la stretta via, attirando l’attenzione di residenti, commercianti e passanti.

Le immagini raccolte sul posto mostrano chiaramente la gravità del rogo.

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L’emergenza ha richiesto un intervento massiccio dei vigili del fuoco, arrivati con più squadre e circa sette mezzi provenienti da Como, Cantù e Lomazzo, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per gestire la viabilità e consentire ai soccorsi di operare senza ostacoli. Stando alle indiscrezioni di Como Zero, all’interno dell’abitazione sono state tratte in salvo due donne anziane, successivamente trasportate in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Le cause dell’incendio restano ancora da accertare, mentre si stima che i danni all’immobile siano ingenti.