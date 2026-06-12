L'evento dovuto a materiale plastico che ha preso fuoco, fabbrica sgombrata e operai messi in salvo.

Un terribile incidente sul lavoro ha interessato la città di Mantova facendo iniziare questo venerdì 12 giugno in modo inaspettato ed accendendo i riflettori sulla sicurezza del lavoro che in Italia è uno dei temi sempre più delicati che non vede significativi cambiamenti in senso positivo.

Incidenti sul lavoro, il rischio per gli operai

Gli incidenti sul lavoro sono un tema all’ordine del giorno che affligge le aziende di tutto il paese quando questi episodi si verificano la maggior preoccupazione è per gli operai che devono spesso lottare per salvarsi la vita.

Fare attenzione a cosa accade in azienda e muoversi preventivamente può essere decisivo al fine della salvaguardia della propria salute che però spesso non può essere controllata portando a tragedie.

In fondo perdere una giornata di lavoro, in favore della vita è “positivo” perchè in situazioni del genere può anche scapparci il morto e lì la situazione cambierebbe di molto, sia per i colleghi ma soprattutto per chi dirige le aziende.

Incendio alla famosa azienda Versalis di Mantova

Uno degli incidenti più importanti della giornata di oggi, 12 giugno, è quello accaduto alla Versalis di Mantova dove si è scatenato un incendio nel locale che si occupa di produrre plastiche.

Come riporta La Gazzetta Di Mantova, l’incendio si è verificato verso le 09:15 e alle 09:30 sono arrivati i vigili del fuoco e gli uomini della polizia locale.

Alle 09:50 sono fatti evacuare gli operai e a partire dalle 10 è stata chiusa via Taliercio, dove si trova la fabbrica, oltre alla linea ferroviaria Mantova-Monselice.

Le tre cisterne che contengono materiale infiammabile, posizionate nei pressi dell’incendio, sulle rotaie appartengono a Trenitalia e si sta facendo il possibile per spostarle.