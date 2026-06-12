Bagno al tramonto e mare mosso in Versilia: un giovane di 25 anni è morto nella serata di ieri a Marina di Pietrasanta.

Una serata di inizio estate in Versilia si è trasformata in tragedia lungo la costa tra Marina di Pietrasanta e Viareggio. Un bagno in mare al tramonto, in condizioni già difficili e con forte moto ondoso, ha provocato la morte di un giovane e attivato diversi interventi di soccorso per persone in difficoltà.

Marina di Pietrasanta, 25enne morto in mare: l’intervento dei soccorsi

Il corpo del ragazzo è stato recuperato in mare dalla Capitaneria di porto, intervenuta con una motovedetta partita da Viareggio. Una volta riportato a terra, al porto di Viareggio, erano già presenti i sanitari dell’automedica e i volontari della Misericordia di Lido di Camaiore, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato purtroppo inutile: il decesso è stato constatato sul posto.

La Capitaneria ha poi avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, anche grazie alle testimonianze dei due amici sopravvissuti.

Marina di Pietrasanta, 25enne morto in mare: chi era la vittima

Una giornata di svago si è trasformata in tragedia lungo la costa di Marina di Pietrasanta, dove un giovane di 25 anni ha perso la vita in mare.

Come riportato da Il Tirreno, il ragazzo, identificato come Allal Belloud, originario di Pescia, si trovava in spiaggia insieme a due amici arrivati dalla Valdinievole. I tre avevano deciso di fare il bagno nel tardo pomeriggio e si erano spinti fino a circa 200 metri dalla riva, nonostante il mare fosse già mosso, con onde che raggiungevano anche un metro e mezzo. Con l’aggravarsi delle condizioni, la corrente li ha messi in difficoltà e hanno cercato di tornare a riva con tutte le forze. Due di loro sono riusciti a mettersi in salvo, mentre il terzo è scomparso tra le onde.

Subito dopo è scattato l’allarme e i bagnini degli stabilimenti vicini sono intervenuti rapidamente. Le ricerche si sono concentrate nell’area indicata dai testimoni, ma il giovane è stato individuato ormai privo di sensi e recuperato.