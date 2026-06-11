Un incendio di vaste proporzioni è divampato nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 giugno 2026, nella zona del Mandrione, a Roma, coinvolgendo un vivaio e generando una densa colonna di fumo visibile da diversi quartieri della città. Le fiamme hanno reso necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco e l’evacuazione di alcune abitazioni per la presenza di un serbatoio di GPL nell’area interessata.

Fiamme al Mandrione: incendio in un vivaio, enorme colonna di fumo su Roma

Stando alle indiscrezioni di Roma Today, il violento incendio sarebbe divampato all’interno di un vivaio situato in via della Marrana. Le fiamme sarebbero partite intorno alle 17.30 e in pochi minuti hanno generato una densa colonna di fumo nero che si è alzata nel cielo sereno della Capitale, risultando visibile a grande distanza e da diversi quartieri della città.

La nube scura ha rapidamente attirato l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine, sovrastando anche aree come Villa Lazzaroni.

Non è ancora chiaro come abbia fatto a svilupparsi il rogo, ciò che appare certo è la rapidità con cui l’incendio si è esteso, favorito anche da materiali presenti nelle serre del vivaio, che avrebbero contribuito alla formazione del fumo denso e scuro.

A rendere evidente la situazione è stato anche il sorvolo di un elicottero dei carabinieri, impegnato in attività di controllo, che ha individuato per primo le fiamme dando l’allarme.

Violento incendio a Roma, vivaio avvolto dalle fiamme: case evacuate per rischio esplosione

Dopo la segnalazione iniziale, sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza dell’area. In breve tempo si è reso necessario anche l’intervento delle forze dell’ordine e della polizia locale per la gestione della viabilità e per limitare i rischi nelle zone circostanti, con alcune strade chiuse e traffico deviato.

Circa mezz’ora dopo l’inizio dell’incendio, è emersa la presenza di un serbatoio di Gpl interrato nell’area interessata dalle fiamme, elemento che ha fatto scattare ulteriori misure precauzionali. Le autorità hanno disposto l’evacuazione di alcune abitazioni vicine per motivi di sicurezza.