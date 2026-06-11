Conflitto in Medio Oriente: gli Usa lanciano 49 Tomahawk, l'Iran chiude lo Stretto di Hormuz

Gli Stati Uniti hanno lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi iraniani, mentre le forze iraniane hanno risposto attaccando basi che ospitano truppe statunitensi in paesi del Golfo e annunciando la chiusura dello Stretto di Hormuz; negoziati bilaterali proseguono nonostante gli scontri e ci sono vittime e danni a infrastrutture civili.

La tensione tra Washington e Teheran è precipitata in una nuova fase di scontro aperto: le forze statunitensi hanno compiuto un’ondata di bombardamenti che, secondo il comando militare, ha impiegato 49 missili Tomahawk per colpire infrastrutture militari iraniane considerate minacciose per personale e navigazione commerciale nella regione.

In parallelo, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha risposto con attacchi mirati contro installazioni e basi che ospitano forze statunitensi in diversi Paesi del Golfo, mentre le autorità iraniane hanno annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz “fino a nuovo ordine”, una mossa che colpisce un corridoio marittimo cruciale per il trasporto di petrolio a livello globale.

Dettagli sugli attacchi e obiettivi colpiti

Il comando statunitense ha descritto gli interventi come operazioni di autodifesa mirate a neutralizzare sistemi di sorveglianza postazioni radar e centri di comunicazione che, secondo Washington, rendevano rischioso il passaggio delle navi commerciali e la sicurezza del personale militare. Le esplosioni sono state segnalate in diverse località costiere e insulari, tra cui isole e porti strategici lungo la costa meridionale iraniana.

Contromisure iraniane e obiettivi colpiti

In risposta, le divisioni aerospaziali e navali dell’IRGC hanno dichiarato di aver effettuato attacchi coordinati contro diciotto obiettivi collegati alle presenze militari statunitensi nella regione, indicando l’uso combinato di missili balistici e droni. Sono state segnalate intercettazioni di decine di missili verso siti in Bahrein, Kuwait e Giordania, e le difese di alcuni Stati alleati hanno riferito di aver neutralizzato numerosi ordigni.

Impatto civile e danni alle infrastrutture

Il conflitto ha avuto ricadute concrete sulla popolazione civile e sulle infrastrutture: fonti locali e analisi d’immagini satellitari indicano possibili danni a un impianto di approvvigionamento idrico nella provincia costiera vicina allo Stretto di Hormuz, con interruzioni dell’erogazione che potrebbero interessare oltre 20.000 persone. Colpi in aree portuali e depositi hanno inoltre provocato esplosioni udite in diverse città e isole, con danni a case e veicoli.

Un mercantile iraniano da 150 tonnellate è stato colpito nel Golfo dell’Oman e l’equipaggio è stato successivamente tratto in salvo; nello stesso quadro si registrano vittime tra membri di equipaggi di navi commerciali, con tre marittimi di nazionalità indiana dichiarati morti dopo un attacco a una nave al largo dell’Oman. Anche nel Bahrein una bambina è rimasta lievemente ferita a seguito di detonazioni e schegge dovute alle difese antiaeree.

Chiusa e minacce sullo Stretto di Hormuz

L’annuncio della chiusura dello Stretto di Hormuz ha suscitato allarme internazionale: le autorità iraniane hanno avvertito che qualsiasi imbarcazione che tentasse di avvicinarsi sarà considerata in collaborazione con il nemico e soggetta a «provvedimenti decisivi». Lo stretto rappresenta una via strategica attraverso cui transita una quota significativa del petrolio mondiale,

Diplomazia, ripercussioni regionali e appelli internazionali

Nonostante il crescendo di attacchi, sono proseguiti canali di contatto tra rappresentanti dei due Paesi con l’obiettivo di negoziare una sospensione degli scontri; il presidente statunitense ha reso noto di aver dato un ultimatum che collegherebbe un accordo alla fine dei bombardamenti. Parallelamente, è giunto un appello internazionale alla de-escalation, con la richiesta di evitare un conflitto più ampio che coinvolgerebbe direttamente alleati regionali e rotte commerciali internazionali.

Più Stati del Golfo hanno attivato procedure di sicurezza: alcuni spazi aerei sono stati temporaneamente chiusi o dirottati, sistemi di difesa sono stati messi in allarme e i governi locali hanno invitato la popolazione a seguire le indicazioni delle autorità militari. L’accresciuta attività bellica nella regione ha anche sollevato preoccupazioni legali e umanitarie riguardo al possibile danneggiamento di infrastrutture civili sensibili, fatte salve le indagini sulle responsabilità degli eventi.

La situazione resta in rapido sviluppo, con il rischio concreto di nuove ripercussioni sul piano umanitario, economico e della sicurezza marittima; i prossimi contatti diplomatici e le decisioni operative di entrambe le parti determineranno la direzione della crisi.