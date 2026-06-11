Omicidio a Cinisello Balsamo: padre 73enne ucciso e dato fuoco dall’ex figlio 47enne

Un incendio segnalato nella mattina dell'11 giugno 2026 in un appartamento di via Casati a Cinisello Balsamo ha portato alla scoperta dell'omicidio di Giuseppe Arena, 73 anni; il figlio, Raffaele Arena, 47 anni, è stato bloccato dai carabinieri e sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'aggressione e del rogo.

Nelle prime ore dell’11 giugno 2026, poco dopo le 5.30i carabinieri della stazione di Cinisello Balsamo sono intervenuti per segnalazione di un incendio in un appartamento di via Casati 6. L’intervento, inizialmente orientato a domare le fiamme, ha rapidamente assunto i connotati di un’indagine penale quando gli operatori hanno scoperto un uomo privo di vita e i segni di una violenta aggressione.

L’episodio ha coinvolto due persone della stessa famiglia e ha richiesto l’attivazione immediata degli enti competenti per i rilievi.

All’interno dell’abitazione è stato trovato il corpo di Giuseppe Arena73 anni, con lesioni e ustioni evidenti. Sul posto è stato individuato e fermato il figlio della vittima, Raffaele Arena47 anni, che secondo le prime ricostruzioni presentava problemi psichiatrici.

La presenza di liquido infiammabile e i segni di percosse hanno fatto scattare l’ipotesi di omicidio doloso seguito dall’incendio.

Aggressione e incendio in via Casati

Secondo gli accertamenti svolti dai militari, l’aggressione sarebbe avvenuta nella camera da letto dell’appartamento, dove il fuoco è rimasto concentrato. I carabinieri, notando una column di fumo nero mentre attraversavano la strada, hanno allertato i vigili del fuoco e, in attesa del loro arrivo, insieme al Nucleo Radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni hanno tentato di contenere le fiamme con gli estintori.

Nonostante il pronto intervento, all’interno è stato rinvenuto il corpo esanime del 73enne sul balcone della camera da letto, con ustioni e ferite riconducibili a un’aggressione fisica.

Dettagli sull’aggressione

Da quanto finora ricostruito, la vittima sarebbe stata raggiunta mentre era a letto e colpita con fendenti o con un oggetto contundente, quindi cosparsa con sostanza infiammabile e data alle fiamme. Gli