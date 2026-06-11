A Ventimiglia sono in corso da ore le ricerche di due ragazzi dispersi in mare nella zona delle Calandre. Le operazioni di soccorso, avviate dopo una segnalazione nel tardo pomeriggio di ieri, proseguono senza interruzioni tra mare e costa, mentre resta ancora senza esito il ritrovamento dei giovani.

Ragazzi dispersi in mare alle Calandre: operazioni di ricerca ininterrotte tra mare e costa

Sono proseguite senza sosta per tutta la notte le attività di ricerca dei due giovani dispersi nelle acque antistanti la zona delle Calandre, a Ventimiglia, dopo la segnalazione avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri. Le operazioni, coordinate dalla Capitaneria di Porto, hanno visto l’impiego del Nucleo Sommozzatori regionale della Liguria nelle aree del porto e del punto in cui si è verificato l’incidente, mentre da terra hanno continuato a operare la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Ventimiglia e il personale SA (Soccorso Acquatico) dei Vigili del Fuoco.

Il dispositivo di ricerca è stato progressivamente ampliato, coinvolgendo anche mezzi della Guardia Costiera, unità di supporto nell’area di Cala del Forte, oltre all’impiego di elicotteri dei soccorritori. Nelle ore successive, le verifiche sono state estese anche verso il confine francese grazie all’intervento di un velivolo della Guardia di Finanza. Nonostante l’intenso dispiegamento di forze tra mare e terra, al momento non è stata rinvenuta alcuna traccia dei dispersi.

Ragazzi dispersi in mare alle Calandre, ricerche in corso: chi sono il 19enne e il 25enne

Secondo una prima ricostruzione di Riviera24.it, i due ragazzi si trovavano sulla scogliera lungo il sentiero che costeggia il tratto tra Cala del Forte e la spiaggia delle Calandre, a circa duecento metri dall’arenile, quando avrebbero deciso di tuffarsi in mare nonostante le condizioni proibitive. Il moto ondoso intenso, il vento e le forti correnti avrebbero reso impossibile il rientro verso riva. Uno dei due, in difficoltà, sarebbe stato seguito dall’amico nel tentativo di soccorrerlo, ma entrambi sarebbero poi scomparsi sott’acqua senza riemergere, come riferito anche da alcuni presenti che hanno assistito impotenti alla scena.

I dispersi sono due giovani residenti a Sanremo: il 19enne di origine marocchina Whalid Sobi e il 25enne brasiliano Ewerton Bernardo Dos Santos. Le ricerche, avviate immediatamente dopo l’allarme, non hanno finora dato esito, mentre cresce la preoccupazione con il passare delle ore.