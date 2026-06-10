Maltempo in Alto Adige: anziano travolto dal fiume Isarco

Un tragico incidente si è verificato a Bressanone, dove un anziano è caduto nel fiume Isarco in piena durante un'ondata di maltempo.

Un tragico incidente si è verificato a Bressanone nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno 2026. Un uomo di 81 anni, identificato come A.L., ha perso la vita dopo essere caduto nel fiume Isarco in piena a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito la zona. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno avvistato il corpo dell’uomo in acqua.

Il recupero della salma e i rilievi

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per recuperare la salma nei pressi di un ponte. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. Le condizioni meteorologiche avverse hanno reso le operazioni di soccorso particolarmente complesse.

Le dinamiche dell’incidente

Al momento, le dinamiche dell’incidente non sono ancora completamente chiarite. Secondo una primissima ricostruzione, si sarebbe trattato di un incidente. Le indagini sono in corso per determinare con precisione cosa abbia portato l’anziano a cadere nel fiume. Le autorità stanno esaminando ogni dettaglio per ricostruire l’accaduto.

La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia della vittima in questo momento di dolore.

Le condizioni meteorologiche avverse hanno messo in evidenza i rischi legati ai corsi d’acqua in piena, soprattutto durante periodi di maltempo intenso.

L’incidente di Bressanone è un tragico promemoria dell’importanza di prestare attenzione durante le condizioni meteorologiche avverse e di evitare di avvicinarsi a corsi d’acqua in piena. Le autorità invitano i cittadini a seguire le indicazioni di sicurezza e a stare lontani dalle zone a rischio durante le ondate di maltempo.