Raid Usa contro la nave Settebello nel Golfo dell'Oman: cosa è successo

Il Comando centrale Usa ha annunciato l'interdizione della nave cisterna Settebello, battente bandiera di Palau, nel Golfo dell'Oman: un velivolo ha colpito la sala macchine dopo che l'equipaggio non aveva obbedito agli ordini. L'episodio si inserisce in un'escalation più ampia di attacchi e rappresaglie nella regione, con vittime, dispersi e risposte militari da più parti.

Il 10 giugno 2026 il Comando centrale degli Stati Uniti ha comunicato l’intercettazione e l’arresto della nave cisterna Settebellobattente bandiera di Palaudurante il transito nel Golfo dell’Oman. Secondo quanto reso noto, un velivolo statunitense ha preso di mira la sala macchine dell’imbarcazione dopo che l’equipaggio avrebbe ripetutamente ignorato le disposizioni impartite dalle forze americane.

L’azione ha causato l’immediato fermo della nave, con conseguenze sul destino dei membri dell’equipaggio e sul traffico marittimo nell’area.

Dettagli dell’attacco alla sala macchine e stato dell’equipaggio

Le forze statunitensi hanno precisato che il colpo è stato diretto contro la sala macchine per neutralizzare la propulsione e impedire lo spostamento dell’unità.

L’operazione è stata motivata dall’inosservanza delle istruzioni impartite al personale di bordo: i comandi navali avevano ordinato manovre o comunicazioni che, secondo la versione statunitense, non sono state eseguite. Sul piano umano, fonti ufficiali di un paese con cittadini a bordo hanno segnalato che dei 24 membri dell’equipaggio originari, 21 sono stati tratti in salvo mentre tre risultano dispersicircostanza che ha generato allarme e richieste di chiarimenti dalle autorità nazionali coinvolte.

Il contesto regionale: scambio di attacchi e aumentata tensione

L’intervento contro la Settebello si colloca in una fase di forte tensione nel Medio Oriente, caratterizzata da scambi di raid aerei, attacchi con droni e dichiarazioni bellicose. Nelle ore precedenti e successive all’operazione navale, sono stati segnalati raid contro obiettivi militari e installazioni radar lungo lo Stretto di Hormuz e in altre aree costiere, oltre a segnalazioni di lanci di missili e droni contro basi con presenza statunitense nella regione. Le parti coinvolte hanno rilasciato dichiarazioni di deterrenza e avvertimento, contribuendo all’escalation diplomatica e militare.

Ripercussioni su basi e rotte navali

Gli attacchi multipli hanno interessato installazioni terrestri e navali, con segnalazioni di danni a sistemi di difesa aerea e a strutture logistiche. La pressione sulla Quinta flotta e sulle rotte commerciali nel Golfo Persico ha determinato un aumento delle misure di sicurezza per navi civili e unità militari in transito. Le autorità portuali e le marine di zona hanno intensificato le comunicazioni operative, mentre compagnie assicurative e operatori marittimi rivalutano i rischi per i convogli petroliferi e per le rotte energetiche che attraversano lo stretto.

Reazioni politiche e dichiarazioni militari

Le autorità coinvolte hanno reagito con toni contrastanti: da un lato si è rivendicata la necessità dell’azione per assicurare il rispetto delle direttive impartite in mare, dall’altro sono arrivate condanne e richieste di chiarimenti da governi con cittadini a bordo. Inoltre, nel corso della stessa ondata di violenze, sono state annunciate operazioni di rappresaglia che hanno interessato basi militari e centri di comando in vari Paesi della regione, con affermazioni di successi tattici ma anche di perdite e contro-attacchi. Questo scambio ha aumentato il rischio di incidenti collaterali e la preoccupazione internazionale per una possibile escalation più ampia.

Situazione degli equipaggi e coordinamento per i dispersi

Le operazioni di soccorso e ricerca per i membri dispersi della cisterna sono in corso: autorità navali e organismi di sicurezza marittima hanno avviato verifiche e missioni di recupero, coordinandosi con le rappresentanze nazionali degli interessati. Le comunicazioni ufficiali insistono sull’urgenza di stabilire lo stato di salute dei superstiti e di localizzare i dispersi, mentre emergono richieste di trasparenza sulle circostanze che hanno portato all’uso della forza contro una nave mercantile civile.

Nel complesso, l’interdizione della Settebello rappresenta un episodio significativo nell’attuale contesto di confronto nel Medio Oriente: la combinazione di azioni militari, reazioni politiche e impatto sulle rotte energetiche sottolinea la fragilità della situazione marittima e la necessità di monitoraggio internazionale. L’evoluzione degli eventi nelle ore e nei giorni successivi determinerà se l’episodio resterà circoscritto o contribuirà a un’ulteriore escalation regionale.