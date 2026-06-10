Cip&Ciop, la cornetteria dei social chiusa dopo i controlli: la replica del locale

Dopo i controlli di Asl e Carabinieri alla Cip&Ciop, con sospensione e sanzioni, il locale replica alle contestazioni.

La crescita dei locali alimentari sui social ha trasformato molte attività di quartiere in veri fenomeni virali, capaci di raggiungere milioni di utenti attraverso video e dirette. Tuttavia, l’enorme visibilità online non sempre coincide con una gestione impeccabile dell’attività nella realtà. Il caso della cornetteria Cip&Ciop di Napoli Nord mostra proprio questo contrasto tra successo digitale e criticità emerse durante i controlli delle autorità.

Dal quartiere di Chiaiano al successo globale: il modello social della cornetteria Cip&Ciop

La storia della cornetteria Cip&Ciop, situata in via Emilio Scaglione a Chiaiano (Napoli Nord), è quella di un’attività di quartiere che ha saputo trasformarsi in un fenomeno digitale di massa. Nel tempo ha costruito una community enorme, con circa 1,5 milioni di follower su Instagram e oltre 2 milioni su TikTok, numeri che l’hanno resa una delle realtà food più seguite del panorama social italiano.

Il successo non nasce solo dal prodotto, ma soprattutto dal modo in cui veniva raccontato. Le dirette notturne mostravano senza filtri il lavoro continuo dietro al bancone: il via vai dei clienti, le file all’esterno e soprattutto la preparazione scenografica dei cornetti. Il contenuto social era costante e altamente performativo: riprese dal telefono in live streaming, interazioni con il pubblico e una narrazione continua della produzione.

Alcuni video hanno raggiunto cifre enormi, arrivando a sfiorare anche i 30 milioni di visualizzazioni, con commenti e condivisioni provenienti da utenti internazionali. Il locale è così diventato non solo un punto di ritrovo fisico, ma anche una sorta di “spettacolo digitale” sempre attivo.

Controlli, irregolarità e il crollo dell’immagine pubblica della cornetteria Cip&Ciop

Dietro la forte esposizione mediatica, però, le verifiche delle autorità pare abbiano portato alla luce diverse criticità. I controlli effettuati da Asl e Carabinieri avrebbero evidenziato irregolarità sul piano occupazionale, con la presenza di due lavoratori non regolarmente assunti. Questa situazione, come riportato da Il Mattino, avrebbe comportato una prima sanzione pari a 36mila euro. A queste si sarebbero sommate ulteriori sanzioni amministrative per circa 24mila euro, oltre a un’ulteriore multa da 5mila euro, portando il totale delle contestazioni economiche a oltre 60mila euro. Parallelamente, gli accertamenti igienico-sanitari avrebbero individuato tre non conformità considerate gravi, un elemento che ha inciso in modo decisivo sulle misure adottate.

Durante l’ispezione sarebbero stati inoltre sequestrati circa 450 chili di alimenti, ritenuti non conformi agli standard richiesti. Le conseguenze sono state immediate: sospensione dell’attività, denuncia del titolare e blocco del locale. Nei giorni precedenti era apparso un messaggio sul profilo del locale che annunciava una pausa temporanea: “Ci scusiamo per il disagio, ma per delle piccole modifiche saremo chiusi 4/5 giorni“. Una frase che, letta alla luce dei fatti, assume un significato diverso.

Cip&Ciop, la cornetteria dei social chiusa dopo i controlli: la replica del locale

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il locale ha diffuso una replica per chiarire la propria posizione in merito alle contestazioni ricevute. In particolare, sulla questione del personale, la struttura ha precisato: “Per quanto riguarda il personale, su 12 collaboratori presenti è stata riscontrata la posizione di una persona in fase di prova, mentre gli altri risultano regolarmente inquadrati e in possesso della documentazione richiesta per operare nel settore alimentare“.

Per rispondere alle notizie circolate dopo i sigilli, in un comunicato diffuso si legge: “In merito agli articoli pubblicati sulla nostra attività, riteniamo doveroso fornire alcuni chiarimenti. L’attività è stata sospesa temporaneamente a seguito di rilievi strutturali effettuati durante i controlli. In particolare, ci è stato richiesto di adeguare la separazione tra l’area di lavorazione e l’area aperta al pubblico mediante l’installazione di una vetrata a tutta altezza, al fine di garantire una maggiore tutela dei prodotti alimentari“.

La gestione ha inoltre assicurato di essere già al lavoro per adeguarsi alle richieste degli enti competenti, ribadendo la volontà di collaborare con le autorità per riaprire nel rispetto delle norme. Nel messaggio conclusivo si sottolinea: “Stiamo già provvedendo ad effettuare tutti gli adeguamenti richiesti dagli organi competenti e continueremo a collaborare con le autorità per riprendere l’attività nel pieno rispetto delle normative vigenti. Ringraziamo tutti coloro che ci stanno dimostrando vicinanza e fiducia. Il nostro impegno rimane quello di offrire qualità, serietà e rispetto per i clienti che ci seguono ogni giorno“.