Incidente mortale sulla Provinciale 2: si indaga sulla dinamica del violento schianto che ha provocato un decesso e due feriti gravi.

Un tragico incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 2, nel territorio di Assemini, ha causato la morte di un uomo di 44 anni e il ferimento di una donna e di suo figlio. La dinamica dello schianto è ancora al centro degli accertamenti delle forze dell’ordine.

Incidente fatale sulla Provinciale 2: muore un 44enne di Villaputzu

Come riportato da Casteddu Online, drammatico incidente nella serata di ieri lungo la Strada Provinciale 2, nel territorio di Assemini, nei pressi del mercato ortofrutticolo all’ingrosso. A perdere la vita è stato Mauro Sanna, 44 anni, originario di Villaputzu, rimasto coinvolto in un violentissimo scontro avvenuto poco prima delle 21. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo viaggiava a forte velocità e potrebbe aver effettuato un sorpasso prima di tamponare un altro veicolo.

Successivamente la sua auto avrebbe urtato un palo, finendo poi per invadere la corsia opposta e collidere con una seconda vettura.

Dai primi accertamenti è inoltre emerso che il mezzo condotto dalla vittima sarebbe risultato rubato. L’impatto si è rivelato devastante e per il 44enne non c’è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118.

Incidente sulla Provinciale 2: madre e figlio di 10 anni in codice rosso

Sull’altra automobile viaggiavano una donna, appartenente alle forze armate, e il figlio di dieci anni. Entrambi sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso. Le loro condizioni sono state inizialmente giudicate serie dal personale sanitario, anche se il bambino non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Cagliari, che hanno estratto il minore dalle lamiere e provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Cagliari, le forze dell’ordine, il personale Anas e i sanitari del 118 per i rilievi e la gestione dell’emergenza.