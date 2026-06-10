Violenza a Belfast: tentato omicidio in strada e manifestazioni anti immigrati

Un violento accoltellamento a Belfast, ripreso in un video condiviso online, ha lasciato un quarantenne in condizioni critiche e ha innescato proteste anti immigrati e scontri in diverse città del Regno Unito. Le autorità condannano la violenza e chiedono calma mentre proseguono le indagini sul movente.

Una scena estrema ripresa con uno smartphone ha riacceso tensioni sociali già presenti nel Regno Unito: un uomo è stato accoltellato e ripreso mentre un aggressore sembrava tentare di sgozzarlo. Il ferito, un uomo di circa quaranta anni, è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi con ferite al volto, al collo e alla schiena.

Il filmato, condiviso diffusamente sui social, ha alimentato rabbia e reazioni immediate in strada.

Le immagini mostrano l’aggressore sopra la vittima ormai immobilizzata e ripetutamente intento a colpirla, situazione che alcuni testimoni e cronisti definiscono come un tentativo di decapitazione sventato dall’intervento di passanti. Le autorità locali hanno rapidamente arrestato un uomo e lo accusano di