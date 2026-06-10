Chanel Totti è uno dei volti televisivi più apprezzati del momento conta un numero di follower sui social elevatissimo e la sua presenza in un noto programma televisivo ne ha indubbiamente cresciuto la popolarità che per una ragazza della sua età, abituata a gestire la fama è un qualcosa indubbiamente di positivo, il contro da pagare è un maggior carico di gossip.

La vittoria del reality e la popolarità raggiunta

Chanel Totti è stata la vincitrice di Pechino Express edizione 2026, il reality concluso da poco ha permesso al pubblico di conoscerla più in profondità, stigmatizzando lo stereotipo di figlia di due celebrità simbolo del panorama italiano.

La ragazza ha dimostrato coraggio e spirito di iniziativa per affrontare le difficili prove che il reality richiedeva ed allo stesso tempo ha mostrato il proprio carattere e la sua personalità, caratteristiche che hanno immediatamente fatto centro nel pubblico.

Ora per lei si apre la concreta possibilità di fare carriera nel mondo dello spettacolo, ampliando magari lo spettro di offerte lavorative, permettendole quindi di lavorare in modo continuativo.

Paparazzata con il nuovo fidanzato, chi è

Chanel Totti ha da poco terminato la relazione con il suo ex, Cristian Babalus e dopo l’esperienza televisiva si sta godendo l’inizio dell’estate 2026.

La scorsa settimana si trovava a Milano, come peraltro ha rivelato il profilo Instagram dove è stata immortalata davanti alla finestra di una stanza d’hotel con vista Duomo.

Il sito specializzato Webboh, come riporta CaffeinaMagazine.it, ha lanciato l’indiscrezione di una storia in corso tra Chanel Totti ed il rapper Le One, questo perché lei era presente sul palco durante la tappa milanese del tour.

Le One, al secolo Gaetano Di Maio, è uno dei rapper di maggior successo della scena attuale e a quanto pare i due si conoscono da tempo, era già apparso in una stories di Chanel risalente a marzo. Ora resta da capire se è amicizia o se c’è di più.