Il mondo del cinema ci ha abituato a nozze da sogno che hanno tenuto incollati i fans di mezzo mondo ma quando a dirsi ufficialmente sì sono due volti del grande schermo nostrano vi è sempre quella curiosità diversa perché spesso capita di intravedere tra gli ospiti volti noti di televisione e cinema che sono stati invitati a partecipare come è successo proprio nel racconto che riportiamo.

La scelta dell’invito-locandina per gli invitati

I due sposi avevano avvisato da tempo gli invitati e la loro scelta è stata bizzarra ma perfettamente incline con il loro universo, sia per come si sono conosciuti, davanti ad un teatro nel 2019 che per i loro lavori.

Ecco quindi la decisione di creare l’invito come una locandina da film il titolo scelto “Non ci resta che il matrimonio” faceva in effetti pensare ad un vero lavoro cinematografico pronto a debuttare nelle sale.

La realtà invece era la cerimonia che si è tenuta in una location nelle campagne romane, fortunatamente per gli sposi vi è stato il sole a suggellare il grande evento che non ha rovinato la cerimonia.

Il si tra Claudio Insegno e Stefano Menotti

Gli sposi sono Claudio Insegno, fratello minore di Pino, ed il suo compagno Stefano Minotti.

Claudio Insegno è un regista di successo mentre Stefano Minotti è un autore e sceneggiatore teatrale.

Il loro rapporto di 6 anni si è suggellato con l’unione civile, officiata da Pino Insegno, fratello maggiore di Claudio e famoso attore e presentatore.

Al matrimonio anche volti noti del mondo del cinema e della tv come riporta CaffeinaMagazine.it, presenti tra gli altri, Barbara Foria, Antonella Elia, Giampiero Ingrassia, Bungaro, Tosca, Massimo Di Cataldo, Imma Battaglia, Milena Miconi, Justine Mattera, Pier Francesco Pingitore e Nina Soldano.

La guest star però è stata Burt, il cane della coppia, che è intervenuto prima del sì. E’pronunciato da Pino insegno l’insuale rito finale “Lo sposo può baciare lo sposo” suggellato dagli applausi degli invitati.