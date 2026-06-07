Si sono sposati? La coppia ha smentito la notizia del loro matrimonio che, secondo i rumors, sarebbe stato celebrato il 6 giugno a Milano.

Il mondo del gossip si è infiammato: la famosa coppia si è sposata a Milano lo scorso 6 giugno, ma arriva la smentita! Nessun matrimonio per una delle coppie più amate dello spettacolo.

“Non ci siamo sposati”: la smentita di Federica Nargi e Alessandro Matri sul matrimonio

Dopo i rumors sul loro matrimonio, che sarebbe stato celebrato ieri, sabato 6 giugno 2026 a Milano, arriva la smentita della famosa coppia.

Nessun matrimonio, solo gossip!

L’ex velina Federica Nargi e il calciatore Alessandro Matri hanno smentito il matrimonio. Dopo la notizia circolata sui social, diffusa dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la coppia ha voluto chiarire come stanno le cose e cosa è successo…

La smentita social

Arriva proprio sui social dove i due sono molto seguiti e amati la smentita sul matrimonio.

Al ristorante oggi, domenica 7 giugno 2026, Federica Nargi e Alessandro Matri, insieme da 17 anni, hanno pubblicato un video ironico sulle storie Instagram dell’ex calciatore.

I due, insieme al ristorante scherzano sul matrimonio celebrato, in realtà solo rumors, e affermano che non si sono sposati!

Sul tavolo del ristorante c’è un vaso di fiori: “Ringraziamo per il dono, il problema è uno, che il matrimonio non c’è stato.

Non ci siamo sposati”, ironizza Matri, e dice: “Grazie per il pensiero, ma il matrimonio non c’è… Chi lo sa vedremo”. Sarà per la prossima?