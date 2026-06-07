Droni russi a Chernobyl, incendio e danni. Ma i livelli di radiazioni restano nei limiti.

Guerra in Ucraina, nella notte un nuovo attacco russo ha colpito un’area di stoccaggio di Chernobyl. Ecco cosa è successo e come ha reagito il presidente ucraino Zelensky.

Guerra Ucraina, attacco russo a Chernobyl: la risposta di Zelensky

Il conflitto Russia-Ucraina non si arresta. Questa notte l’Ucraina ha denunciato un nuovo attacco russo che ha colpito un edificio situato nell’area stoccaggio di Chernobyl.

Ecco cosa è successo.

Attacco russo a Chernobyl

Nella notte un drone russo ha colpito un edificio situato all’interno dell’area stoccaggio Deposito Centralizzato del Combustibile Esaurito, a Chernobyl, causando un incendio e danni strutturali significativi. E’ quanto riferito da Energoatom.

L’attacco è avvenuto intorno alle 2:10 di questa notte, ora di Kiev, e ha colpito l’edificio utilizzato per la ricezione dei contenitori.

Ingenti i danni: l’edificio è stato parzialmente distrutto e il violento impatto ha causato danni anche agli edifici adiacenti.

La risposta dell’Ucraina

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha confermato danni a facciata, finestre e porte dell’impianto nucleare di Chernobyl. Nonostante l’attacco, per fortuna, i livelli di radiazioni restano nella norma.

Energoatom ha inoltre precisato che all’interno dell’edificio colpito non era presente combustibile nucleare esaurito.

Una squadra Aiea prossimamente visiterà il sito per valutare direttamente l’entità dei danni.

La preoccupazione

Il direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi, ha definito l’accaduto “fonte di profonda preoccupazione”, poiché nelle vicinanze dell’edificio colpito sono conservate grandi quantità di materiale nucleare.

Grossi ha ribadito che gli attacchi contro strutture di questo tipo sono “del tutto inaccettabili” e rappresentano una violazione dei principi fondamentali della sicurezza nucleare in tempo di guerra.

L’ira di Zelensky

Così commenta duramente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Oggi i russi hanno nuovamente colpito un territorio strategico intorno alla centrale nucleare di Chernobyl. Il missile Shahed ha colpito uno degli edifici del Deposito Centralizzato di Combustibile Esaurito. Un’infrastruttura di estrema importanza. Un attacco russo estremamente vile”, ha dichiarato Zelensky.

Al momento, “non si registrano superamenti dei limiti di radioattività di fondo”, sottolinea il presidente ucraino, rassicurando che la situazione resta sotto controllo per la sicurezza ambientale.

Zelesnky a Londra

Il presidente ucraino è a Londra per un incontro con il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Si discuterà di: dare sostegno all’Ucraina, dell’aumento della pressione sulla Russia e delle future iniziative diplomatiche per una pace duratura.

Attacco russo a Zaporizhzhia

I russi stanno attaccando anche nella regione di Zaporizhzhia. Durante la notte una serie di droni ha colpito la regione causando blackout in alcune aree della città.

Secondo le autorità locali, l’attacco è proseguito anche nel corso della mattinata di oggi, domenica 7 giugno. Nel mentre è in corso il ripristino dei servizi essenziali e la valutazione dei danni.