Tragedia nel Nord del Niger, in pieno deserto del Sahara dove 49 persone sono morte di sete. Il camion su cui viaggiavano si è rotto a oltre 80km a ovest di Assamaka.

Il camion si guasta: 49 persone muoiono di sete nel deserto del Sahara

Un gruppo partito dal Mali per partecipare a una festa musulmana, nel rientrare è rimasto bloccato nel deserto del Sahara, nel Nord del Niger.

Il camion su cui viaggiavano è infatti andato in panne a oltre 80km a ovest di Assamaka, importante valico di frontiera tra Nigel e Algeria. Per giorni hanno cercato di riparare il mezzo senza però riuscirsi e, per colpa del caldo e della mancanza d’acqua, almeno 49 di loro sono morti. Solo due di loro sono sopravvissuti, si sono fatti a piedi oltre 50km per chiedere aiuto, ma per il loro compagni era ormai troppo tardi.

A riportarlo la Bbc.

Tragedia nel deserto del Sahara: il camion si guasta e 49 persone muoiono di sete

In una dichiarazione del governatore Agadez si legge che “i viaggiatori si sono ritrovati intrappolati nel cuore di un ambiente ostile, dove le temperature estreme e la mancanza di punti di riferimento rendono la sopravvivenza estremamente difficile.

” Decine di corpi sono stati ritrovati sotto al camion o nelle immediate vicinanze, per questa terribile tragedia.