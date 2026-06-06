Tommaso Zorzi rivela la fine dell'amicizia con Aurora Ramazzotti

L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti, iniziata nel 2014 sui banchi del liceo, ha segnato un capitolo importante nella vita di entrambi. Un legame così profondo da essere testimone del coming out di Tommaso, che scelse proprio Aurora e sua madre Michelle Hunziker come confidanti. Tuttavia, dopo dieci anni di complicità, il rapporto si è concluso senza possibilità di riconciliazione.

In un’intervista rilasciata a Giulia Salemi nel podcast Non Lo Faccio X ModaTommaso ha confessato: “Non è vero che l’amicizia se è vera resta intatta, ci sono amicizie che si possono chiudere e a me è successo. Parlo ad esempio di Aurora. Non siamo più amici e mi dispiace tanto perché è una persona a cui ho voluto genuinamente molto bene e alla quale non ho mai fatto del male.”

Le crepe nell’amicizia: dal 2026 all’estate del 2026

La prima crepa nel loro rapporto risale all’estate del 2026pochi mesi prima che Tommaso entrasse nella Casa del Grande fratello Vip. In quell’occasione, Tommaso confessò di aver sofferto per la sindrome dell’abbandonoaspettandosi più attenzioni da parte di Aurora durante il lockdown. “Eravamo in lockdown. Essendo la mia miglior amica ed essendo lì in casa con tutti i suoi cari, mi aspettavo una chiamata in più.

Per questo abbiamo litigato”rivelò.

Dopo una breve riappacificazione nella primavera del 2026un altro strappo si verificò nell’estate di due anni fa. Aurora, in un’intervista a FanPageevitò di rispondere a una domanda sull’amico, scherzando: “Come va con lui? Si può avere l’aiuto del pubblico?”.

Le ragioni della separazione: colpa condivisa

Tommaso ha chiarito che la fine del loro rapporto non è attribuibile a un singolo evento o a cattiverie reciproche. “Ci ha separato il fatto che eravamo in due periodi di vita molto diversi e nessuno dei due si è piegato verso l’altro. Quindi diciamo che è una colpa condivisa”ha spiegato. Nonostante la fine dell’amicizia, Tommaso ha espresso affetto e auguri per Aurora, in procinto di sposarsi il 4 luglio.

Ricordando i bei momenti trascorsi insieme, Tommaso ha citato una frase di Michela Murgia: “Avrai altre amicizie, anche molto qualificate, ma qualcuno che ti fosse testimone quando potevi ancora essere tutto, quello non si ripete”. Un riconoscimento del valore unico di un’amicizia nata in giovane età e vissuta con intensità.

Un legame irripetibile

Tommaso ha sottolineato di non provare rancore verso Aurora, anzi, è felice per la vita che sta costruendo con il fidanzato Goffredo. “È una persona che ricordo con grandissimo affetto. Sono felice della vita che ha, perché so che era quello che voleva. Ho una sana invidia nei suoi confronti per tutta la parte di famiglia che è riuscita a costruirsi”.

Nonostante le strade separate, Tommaso custodisce con cura i ricordi di un’amicizia che ha segnato la sua vita. “Non ci siamo mai fatti del male, quindi io sono molto felice per lei. Adesso so che si sposa, quindi le auguro ogni bene”ha concluso.