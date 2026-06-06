Un terribile evento ha scosso la cittadina di Porto Sant’Elpidio nelle marche dove questa mattina è scattato l’allarme della popolazione che ha chiamato in massa il 112 per chiedere aiuto ed una volta arrivati i soccorsi sul posto lo scenario che si è presentato di fronte è stato davvero inquietante. Scopriamo cosa è accaduto .

Porto Sant’Elpidio, location da sogno nel Conero

Porto Sant’Elpidio è una delle location più amate delle Marche, situata nel Conero è da sempre meta di vacanze da parte di turisti italiani e stranieri che restano incantati dalla bellezza delle spiagge e dalle acque cristalline.

Il mese di giugno è un anticipo dell’estate e già le persone popolano le spiagge alla ricerca di refrigerio e pace rispetto alla routine giornaliera anche se il massimo in termini di capienza arriverà con il periodo di agosto dove le ferie arrivano per tutti.

Incendio in una palazzina, resoconto serio

L’episodio si è verificato stamattina intorno alle 5 quando sono stati inondati di chiamate i centralini del 112 per segnalare l’esplosione di una palazzina adiacente alla statale Adriatica.

All’arrivo sul posto del 112 e del personale sanitario il palazzo avvolto dalle fiamme, l’intervento ha permesso di portare in salvo due anziani, genitori dell’unica persona deceduta.

Come riporta Leggo.it, i vigili del fuoco hanno anche salvato la vita ad un ragazzo, riuscendo ad estrarlo vivo dalle macerie. Si cerca nel frattempo una donna dispersa e si stanno verificando altre presenze all’interno dello stabile.

La causa principale dell’incidente sarebbe un’esplosione forse causata da una perdita di gas che ha innescato lo scoppio e la conseguente distruzione dello stabile, ulteriori informazioni arriveranno nelle prossime ore.