Nella notte tra il 26 e il 27 maggio il 22enne Gianluca Ibarra Silvera è stato ucciso a coltellate in stazione Certosa a Milano. Le indagini hanno ora portato al primo fermo e alla individuazione della gang presumibilmente responsabile dell’omicidio.

Omicidio di Gianluca Ibarra Silvera: fermato un 19enne

Aveva solo 22 anni Gianluca Ibarra Silvera, il giovane ucciso nella notte tra il 26 e il 27 maggio scorsi in stazione Certosa a Milano.

Da quel momento sono partite le indagini da parte degli investigatori della squadra mobile di Milano che hanno sottoposto a fermo un ragazzo di 19 anni di origini peruviane, residente nell’hinterland, e accusato di omicidio aggravato. Il ragazzo è infatti ritenuto uno dei sospetti esecutori dell’omicidio.

Omicidio di Gianluca Ibarra Silvera: identificata la gang che lo ha ucciso in stazione Certosa a Milano

Continuano le indagini sull’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto in stazione Certosa a Milano tra il 26 e il 27 maggio 2026. Come visto è stato fermato un ragazzo di 19 anni di origini peruviane, con l’accusa di omicidio aggravato. In tutto sono stati perquisiti 8 giovani di origini sudamericane e tutti residenti a Milano.

Si indaga su possibili collegamenti del gruppo con la pandilla del+i Latin King, nata negli Usa ma da anni presente con ramificazioni anche in Italia. Secondo la ricostruzioni, prima dell’aggressione mortale uno dei membri avrebbe intimidito la famiglia Ibarra dicendo: “Siamo i Latin King, siamo i re della zona.” Il gruppo coinvolto nell’azione sarebbe stato composto da 17 persone, anche se non tutte avrebbero preso parte alla parte finale dell’agguato.