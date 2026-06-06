Trump: valutiamo partecipazione del governo in grandi aziende IA

Roma, 6 giu. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che incontrerà i vertici delle principali aziende del settore dell’intelligenza artificiale per discutere della possibilità che il governo acquisisca una partecipazione nelle loro società.”C’è qualcosa di molto interessante, sta diventando quasi una partnership con il popolo americano e stiamo valutando la questione”, ha dichiarato il presidente Usa parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One.”C’è un aspetto molto interessante in tutto questo, in quanto si tratterebbe quasi di una partnership con il pubblico americano, e lo valuteremo”, ha affermato Trump, aggiungendo che incontrerà “tutte le aziende” alla Casa Bianca già dalla prossima settimana.