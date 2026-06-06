Lavoro, Gardini (Confcooperative): è fase importante

Roma, 6 giu. (askanews) – “Siamo molto contenti perchè questa stagione assembleare ha avuto la sua fase finale in un momento particolare perchè è in fase di conversione il decreto primo maggio sul lavoro giusto ed è in dirittura d’arrivo l’adozione dell’action plan sull’economia sociale. Un lavoro intenso su cui Confcooperative ha rivendicato un proprio ruolo ed una propria azione.

Siamo quelli che dal primo giorno hanno detto no al salario minimo e sì al salario giusto, sì all’esaltazione dei tavoli contrattuali, sì a un protagonismo di responsabilità delle organizzazioni di rappresentanza e delle organizzazioni sindacali. Ci sono stati in questo decreto riconoscimenti di un’azione molto concreta e quindi siamo soddisfatti. Aspettiamo il completamento con la conversione e con l’accoglimento anche di alcuni ulteriori elementi.

Ma è un ottimo punto che esalta il lavoro giusto, il lavoro che da dignità alla persona. Perchè il tema non è più quello dell’occupazione, siamo tutti soddisfatti dai dati sull’occupazione, ma spesso l’occupazione si traduce in lavoro povero, sfruttato, che applica contratti pirata firmati da sigle minori che noi vogliamo togliere dal nostro sistema democratico”.Lo ha dichiarato Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, a conclusione dell’assemblea di Confcooperative Lavoro e Servizi.