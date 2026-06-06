Vannacci: 94mila iscritti. Il partito è partito, non lo ferma nessuno

Viareggio, 6 giu. (askanews) – “Siamo a 94mila iscritti, il partito è partito, non ci ferma più nessuno”. Così Roberto Vannacci in una conferenza stampa all’hotel Principe di Piemonte di Viareggio, presentando i quattro nuovi deputati che hanno deciso di lasciare Lega e Forza Italia per aderire a Futuro Nazionale.”Continuano le iscrizioni al partito, continua la formazione di comitati, i giornalisti continuano a parlare di noi, anche i politici…, l’incubo Vannacci, sarò il vostro incubo, molto bene” ha aggiunto.