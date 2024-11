Home > Video > Come proteggere la pelle dal freddo Come proteggere la pelle dal freddo

L'inverno sta decisamente arrivando: come possiamo proteggere la nostra pelle dal freddo e dal vento? Seguiamo gli utilissimi consigli della nostra FarmAmica Rossella: ecco come idratare al meglio la nostra pelle per evitare screpolature e arrossamenti, nonostante le basse temperature ❄️