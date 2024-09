Home > Video > La Legge in Pillole - Guida in stato di ebbrezza: le sanzioni La Legge in Pillole - Guida in stato di ebbrezza: le sanzioni

Quali sono le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza? Mettersi a guidare dopo aver bevuto è considerato per legge un illecito, ma non sempre un reato: l'avvocato penalista Mattia Fontana ci spiega tutto quello che dobbiamo assolutamente sapere.